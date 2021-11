annonse

Avisen er den første av de store liberale amerikanske mediene som gjør en u-sving og innrømmer feilrapportering om Trumps påståtte sammensvergelse med Russland.

Washington Post har gjort noe mange andre amerikanske liberale medier enn så lenge har unnlatt å gjøre. Avisen har korrigert tidligere rapportering som anklaget forhenværende president Donald Trump for en omfattende konspirasjon med russerne, som var basert på den nå diskrediterte Steele-mappen.

«Washington Post tok fredag ​​det uvanlige skrittet om å korrigere og fjerne store deler av to artikler, publisert i mars 2017 og februar 2019, som hadde identifisert en hviterussisk-amerikansk forretningsmann som en nøkkelkilde til «Steele-mappen», en samling av stort sett ubekreftede rapporter som hevdet at den russiske regjeringen hadde kompromitterende informasjon om daværende kandidat Donald Trump,» skriver mediereporter i Washington Post, Paul Farhi.

«Avisens ansvarlige redaktør, Sally Buzbee, sa at The Post ikke lenger kunne stå ved nøyaktigheten til disse elementene i historien. Den hadde identifisert forretningsmannen Sergei Millian som ‘Kilde D’, den ikke-navngitte personen som videreførte den mest hardtslående påstanden i mappen til hovedforfatteren, tidligere britiske etterretningsoffiser Christopher Steele,» fortsetter Farhi.

«Kilde D, ifølge dokumentasjonen, påsto at russisk etterretning hadde fått vite at Trump hadde kjøpt russiske prostituerte i et hotellrom i Moskva som en gang var okkupert av president Obama og Michelle Obama og hadde et videoopptak av hendelsen,» skriver Farhi og innrømmer:

«Påstanden i mappen som ble bekreftet av en annen person beskrevet bare som ‘Kilde E’, har aldri blitt underbygget.»

I justeringene, la The Post til redaktørnotater, endret overskrifter, fjernet deler som identifiserte Millian som kilden og slettet en medfølgende video som oppsummerer artikkelen.

Steele-mappen – som ble bestilt av et analysefirma hyret inn av en Hillary Clinton-kampanjeadvokat – ga de liberale mediene utallige anti-Trump-avisoverskrifter, kabel-TV nyhetsoppslag og bidro til å sette tonen for flere år med opphisset «Russiagate»-dekning ikke bare i det amerikanske medielandskapet, men også det norske.

