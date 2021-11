annonse

Etter at 336.000 vaksinedoser satt på barn mellom 12 og 17 har det i høst kommet inn 27 meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.

Til sammen har det kommet inn 192 meldinger til Legemiddelverket. Men bare 27 ble klassifisert som mulige alvorlige bivirkninger, skriver Aftenposten.

– Vi må kunne si at dette er ikke er mange meldinger etter at så mange unge er vaksinert, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

De mener det er betryggende og at det viser at barna tåler vaksinen godt. Bivirkningene kan meldes inn av barna selv, foreldrene og helsepersonell. Andelen meldt inn for barn er lavere enn for voksne.

For hele befolkningen er antallet meldinger om mulige alvorlige bivirkninger 35 per 100.000 doser for Pfizer-vaksinen og 41 for Modernas koronavaksine.

Tidligere har det kommet mange meldinger om mange meldinger om hjertebetennelse blant unge menn i 20- og 30-årene.

– Når det gjelder å vaksinere barn, så vet vi at gevinsten er mindre enn for eldre. Veldig få barn blir syke. Da er ikke nytte-risikobildet så opplagt. Derfor er dette viktig. Hadde vi meldt mange alvorlige hendelser, hadde det vært uheldig og noe vi hadde gått videre med, sier Hortemo.

