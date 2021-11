annonse

Er det noen som husker Kyle Rittenhouse?

Kyle Rittenhouse var 17-åringen fra Illinois som skjøt tre og drepte to under BLM-opptøyene i Kenosha i Wisconsin i august 2020. Rettsaken pågår nå. Spørsmålet er om det var overlagt drap eller om Rittenhouse skjøt i selvforsvar. Saken har sterke politiske overtoner.

Rittenhouse er for lengst forhåndsdømt for overlagt drap av ledende media som CNN, NBC m.fl. Ledende demokrater og til med president Joe Biden, sto tidlig frem i media og karakteriserte Rittenhouse som en typisk ‘white supremascist’. Det forteller mye om presidentens manglende dømmekraft og om hvor langt BLM og woke-galskapen har kommet i USA når landets president forhåndsdømmer en tiltalt og dermed setter rettsstatens prinsipper til side.

Påtalemyndighetene er under et betydelig politisk press. Alt ligger til rette for en ‘kangaroo court’. Mangelen ved det narrativet som er skapt, er bare det at ingen av de tre Rittenhouse skjøt var fargede. Alle tre var hvite. I tillegg hadde de kriminelle rulleblad og bar våpen ulovlig.

Alt så langt under rettssaken, tyder dessuten på at Rittenhouse ble truet med våpen og faktisk skjøt i selvforsvar. Det foreligger omfattende vitneprov og videomateriale til støtte for dette. CNN begynner åpenbart å bli bekymret for at saken ikke utvikler seg i ønsket regning og går på dommeren for å undergrave domstolenes legitimitet. Det er ikke til å tro.

http://https://www.breitbart.com/clips/2021/11/11/cnns-don-lemon-rittenhouse-trial-judge-demeanor-grounds-for-mistrial/

Som vi har sett så mange ganger tidligere, stemmer ikke de faktiske forhold med det woke-narrativet BLM-bevegelsen, den liberale venstresiden og mobbmedia søker å skape. Da blir det virkelig stygt.

Fox News anker Tucker Carlson har skrevet en skarp kronikk som går gjennom rettssakens forløp og som viser at påtalemyndighetens vitner faktisk undergraver saken mot Rittenhouse. En av de som ble skutt, Gaige Grosskreutz, måtte til slutt innrømme at han hadde pekt en ladet pistol i ansiktet på 17-åringen før han ble skutt. Alle tilfellene viser klare situasjoner av at Rittenhouse handlet i selvforsvar, mener Carlson.

Rettssaken mot Rittenhouse er viktig fordi den gir en pekepinn på om det er rettsstatens prinsipper som skal gjelde, eller om BLM og den liberale mediamobbens innflytelse er blitt så sterk i amerikansk politikk at gatas justis har overtatt.

Så kan man spørre seg om hva pokker en 17-åring fra en annen delstat bevæpnet med en halvautomatisk rifle, har å gjøre på gatene i en fremmed by under voldelige opptøyer? Rittenhouse hadde lovlig bæretillatelse og sier selv han var der for å beskytte en bilbutikk som var i ferd med å bli vandalisert samt bistå med medisinsk hjelp.

Hvorfor han var der han var, er imidlertid en helt annen sak. Det reiser spørsmål ved den amerikanske våpenloven, men har lite å gjøre med om Rittenhouse kan dømmes for drap eller ikke.

Vinner rettsstaten frem eller er domstolene i USA også i ferd med å bli politisert på samme måte som universitetene, skoleverket og deler av statsadministrasjonen? I så fall er veien kort til et totalitært samfunn.

Det vil vi få vite i løpet av noen få dager. Sluttprosedyren forventes i begynnelsen av neste uke. Jeg holder en knapp på rettsstaten. Amerikansk politikk synes å ha kommet til et vendepunkt. ‘Defunding the police’ har ført til en dramatisk økning i kriminaliteten og har ikke vært noen vinnersak for Demokratene.

Om Rittenhouse skulle bli frikjent eller få en mild dom, vil det i så fall sannsynligvis føre til nye opptøyer i Kenosha.

