Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum hudflettes av egne lesere etter å ha hyllet innføringen av vaksinepass i Norge.

Fredag ble det klart at regjeringen innfører nye strenge coronatiltak.

Tiltakene ville innebære en tredje vaksine til alle voksne og bruk av vaksinepass innenlands. Alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, og kommunene kan ta i bruk vaksinepass for å unngå å stenge ned tilbud.

– Dette må de uvaksinerte tåle, skrev Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum da nyheten ble kjent.

Han gikk deretter til angrep på de som ikke har tatt coronavaksinen.

– Jeg har liten medlidenhet med folk som nekter å erkjenne fakta, eller unndrar seg den lille jobben det er å oppsøke gratis vaksinering. Følgelig har jeg ingen problemer med at museer, konserter, teaterforestillinger, treningssentre, idrettsarrangementer, gudstjenester og kurs og konferanser forbeholdes folk som har vaksinepass, skrev sjefsredaktøren.

– Feig

Saken ble lagt ut på avisens Facebook-side for kommentering, og tilbakemeldingene er ikke godt nytt for Nettavisen. Flere skriver at de aldri mer skal lese Stavrums avis.

– Da var det slutt på Nettavisen for alltid. Morna Stavrum, skriver en person.

– Sjokkerende lesning fra en person som har mistet evnen til å tenke kritisk. Sjelden før har jeg lest en så bastant og feig kommentar rettet mot de som er skeptiske til en vaksine, som er ferdig utprøvd og som har vist seg å være farlig for mange. Friske personer har dødd etter å ha fått blodpropp etter vaksinering i Norge. Har Stavrum medlidenhet med familiene som har mistet sine kjære? Rett og slett skammelig av Stavrum å skrive som han gjør. Aldri mer Nettavisen, skrives det.

– Panikkslagen

Flere hundre kommentarer er kommet inn og Resett har lest alle. Nesten alle av innleggene er sinne mot Nettavisen og Stavrum.

– Det desidert tåpeligste fra Nettavisen hittil, bortsett fra at han faktisk MENER det. Jaja, støttespillere av totalitære makter er historisk sett de første som fjernes av systemet de selv representerer da revolusjonen er over, skriver en person.

– Hva er det med Stavrum? Er han en panikkslagen reddhare eller ligger det andre motiver bak hans kamp mot grunnloven og demokratiet?, spør en mann.

– At angivelige oppgående mennesker tar nærmest til orde for å tvinge sine medmennesker til å la seg vaksinere mot sin egen vilje skremmer livskiten ut av meg. Er virkelig frykten så ille at man ofrer alle grunnleggende rettigheter som man har i et fritt og demokratisk land? spør en annen.

Ikke bekymret

Da Resett tar kontakt med Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum tar han krtikken fra leserne med knusende ro.

– Vi lever godt med at leserne våre er selvstendige individer med egne meninger, skriver han i en epost til Resett.

Skeptisk

Norske kommuner står nå fritt til å innføre vaksinepasset.

– Når en kommune innfører avstandsberegninger, kan koronapasset oppheve dem. Da kan man gjennomføre arrangementer og holde serveringssteder åpne, sa helseminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse fredag.

Med andre ord: Dersom du ikke har vaksinepass, får du ikke komme inn på utesteder dersom kommunen har tatt dette tiltaket i bruk.

Det er få politikere som har vært skeptisk til Regjeringens nye vaksinepass-plan. En av de som er litt kritisk er Frps Bård Hoksrud.

Han sa i et intervju med Dagbladet at vaksinepass vil være problematisk.

– Jeg synes det er veldig vanskelig at man nå vurderer svært inngripende tiltak. Da begynner man å gå inn på folks rettigheter og bevegelsesfrihet. Det er kjempetrøblete. Jeg er redd for å komme dit. Det kan være gode grunner til at folk er uvaksinerte, også helsemessige, sa Hoksrud.

