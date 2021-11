annonse

MDG har fjernet 120 parkeringsplasser for å lage grøntareal ved Sognsvann og de vet ikke om det kan enda flere.

– Etableringen av den «grønne adkomsten» på Sognsvann gir en tryggere og grønnere innfallsport, og bidrar til at barnefamilier, barnehagebarn, skoleklasser, ungdommer og andre aktive brukere av området ved Sognsvann slipper å bekymre seg for ryggende biler og en uoversiktlig p-plass, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav fra MDG, til Nordre Aker Budstikke, og lover gode forhold til syklister:

– Markaportalen, eller «grønn adkomst», er en omdisponering av areal fra bilkjørende til gående og de som ønsker å oppholde seg i området og sykle.

Byråd Stav kan ikke garantere at MDG kan se seg nødt til å fjerne enda flere parkeringsplasser ved Sognsvann.

– Det er sånn at vi ønsker å tilrettelegge for gående, syklende og kollektivreisende. Vi gjør omdisponering av areal rundt om i byen, så jeg kan ikke garantere akkurat hvor det vil skje i fremtiden, sier Stav til Nordre Aker Budstikke.

Det var Stavs forgjenger MDG-Lan som startet prosjektet. Hun avviste at det dreier seg om en park og ville heller kalle det en «grønn adkomst». Sognsvann er den meste brukte innfarten til Nordmarka. Mange klarer ikke helt å se nytten av en park rett foran skogen. Parkeringen har blitt erstattes med en tursti dekorert med 100 trær og 375 busker. Dette skal danne en grønn entré til skogen. Budsjett har sprukket med to millioner kroner, det var opprinnelig på litt over seks millioner kroner.

– Det er helt bortkasta og jeg er veldig skeptisk. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de skal lage en park når dette vakre turområdet ligger rett innenfor. Det er helt høl i hue. Jeg tviler også på at det blir like mange parkeringsplasser. Barnefamilier med vogner, ski og kjelker kjører bil hit, og det blir fort kaos på fine dager, sier Tom Hagen til Nettavisen.

Erik Solhjell beskriver planene om grønn adkomst som uvettig sløsing.

– Dette er rett og slett ren dumskap.

En park foran skogen har han lite sans for:

– Det er jo bare tull. Du har skauen rett foran her hvor du kan gå mil etter mil. Det er det rene skjære dillet og fullstendig tullete.

Huk mistet 110

Huk på Bygdøy er et populært bade- og turområdet i Oslo de mister 110 parkeringer. Byråd Stav uttaler at hensikten er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til badestranden. I stedet for biler skal det bygges en sykkelparkering med plass til 200 sykler. Det skal også plantes nye trær og planter.

Hanna E. Marcussen fra MDG skal utvide parken bak Oslo kretsfengsel. De tilbyr borettslaget 10.000 kroner for fem parkeringsplasser. I tilbudet skriver de følgende:

«Slik vi ser det, gir ikke avståelsen grunnlag for erstatning. For å oppnå en minnelig løsning er vi likevel villige til å tilby en kompensasjon for kr 10.000.»

