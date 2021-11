annonse

En rekke organisasjoner mener Norge må jobbe for å styrke globale systemer som kan forebygge og løse u-lands gjeldskriser.

– Det kommende tiåret er avgjørende både for klimakampen og for oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Samtidig stikker pandemien kjepper i hjulene for finansieringen av både det grønne skiftet og oppfyllelse av menneskerettigheter i det globale sør, skriver Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker Julie Rødje, Spire Thea Sofie Rusten Grastveit, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk Therese Haugstmyr Woie, Natur og Ungdom Hilda Bævre Bregseth, KFUK-KFUM Global, i Bistandsaktuelt.

De sier at statlige gjeldskriser i utviklingsland truer med å undergrave finansieringen av viktig fremgang og at Norge må jobbe for å styrke globale systemer som kan forebygge og løse statlige gjeldskriser.

– Vi må også stille opp med tilstrekkelig gavebasert klimafinansiering for å sikre at land med allerede store statlige gjeldsbyrder har tilgjengelige ressurser til å finansiere det grønne skiftet. Vil Norge legge penger på bordet under COP26 i Glasgow?

Organisasjonene mener at vi mangler gode systemer for å forebygge statlige gjeldskriser og å løse de som oppstår på en ryddig, rettferdig og effektiv måte.

– Offentlige budsjetter er tynet til det ytterste for å frigjøre midler til betjening av gjeld, på bekostning av investeringer i helse, utdanning og sosiale sikkerhetsnett, for å nevne noe. I dette smale finansielle handlingsrommet skal den største globale investeringsdugnaden finne sted: Overgangen til fornybarsamfunnet.

De hevder også Norge har et historisk ansvar i klimakrisen. De sier vi har blitt rike på utslipp og må derfor se det i sammenheng.

