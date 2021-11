annonse

Fredag kunngjorde statsminister Mark Rutte en ny delvis nedstenging i tre uker i Nederland. Det var ikke populært.

– Det blir et hardt slag i noen uker fordi viruset er overalt, i hele landet, i alle sektorer og i alle aldre, sa statsministeren.

Over 80 prosent av Nederlands befolkning er vaksinert.

Restauranter, barer og serveringssteder må fra lørdag stenge klokken 20. Butikker som selger ikke-nødvendige varer, må stenge klokken 18. Befolkningen rådes til ikke å ha flere enn fire gjester på besøk og jobbe hjemmefra så mye som mulig.

Fredag kveld brøt det ut demonstrasjoner mot nedstengingen av landet. På sosiale medier er det lagt ut flere videoer som viser politiet i Nederland bruke vannkanoner mot demonstrantene.

🚨🇳🇱 #Holland : Huge Anti-lockdown protests in the #Hague as the Netherlands enters another partial lockdown period. pic.twitter.com/NAgnvlXtJG

1/2

The #Netherlands will return to a partial lockdown tomorrow in an effort to contain a rapid surge in #COVID19 cases. #NED will become the first western european country to impose a partial #lockdown since the summer. pic.twitter.com/HvDCBTY5XH

— Ivan Mota (@if_mota) November 12, 2021