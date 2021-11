annonse

annonse

Mandag 8. november ble en utlending fra Albania pågrepet av politiet i Oslo, siktet for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

Torsdag 11. november 2021 ble utlendingen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo Tinghus.

Planlagt

Ifølge rettens dokumenter, ble utlendingen nærmest tilfeldig påtruffet og pågrepet av politiet bærende på en sekk, inneholdende en større mengde narkotika.

annonse

Relatert til Resett sine opplysninger, var nærværende pågripelse en tilrettelagt og koordinert samordnet aksjon fra politiets side på bakgrunn av tidligere informant- og etterretningsopplysninger.

Besøk

Utlendingen opplyste i Oslo tingrett at han kom på visitt til Norge for å hilse på en herboende venn (medsiktet red anm).

Formålet for norgesbesøket, var ifølge utlendingen selv å drikke, spise og gjøre normale ting sammen sin kamerat.

annonse

Les også: Albansk statsborger siktet og tiltalt for medvirkning til grov narkotikakriminalitet

Ukjent

Utlendingen hevdet overfor Oslo tingrett at han overhodet ikke kjente til og/eller hadde peiling på hva innholdet i den sekken han var i besittelse av inneholdt.

Hvem sekken tilhører, eller når utlendingen selv eventuelt mottok ryggsekken, vil han ikke opplyse verken politiet eller retten om.

Fengsling

Påtalemyndigheten ønsket i første omgang utlendingen varetektsfengslet for et tidsrom av fire uker med brev- og besøksforbud samt delvis isolasjon.

Tingrettsdommer, Ingmar Nestor Nilsen, var ikke i tvil i sin avgjørelse relatert til rettens kjennelse.

– Det er grunn til å frykte for at siktede vil unndra seg straffeforfølgningen. Det vises til at siktede er albansk statsborger uten noen fast tilknytning til Norge i form av familie eller lovlig arbeid.

Les også: Politiet pågriper og sender hjem kriminelle EU-borgere (+)

Retten har ellers lagt vekt på at dersom siktede løslates nå vil han kunne kontakte medsiktede i saken, for derigjennom å samordne forklaringer.

annonse

Etterforskningen er i en innledende fase der det gjenstår en rekke etterforskningsskritt.

Tingrettsdommeren mente deretter at en varetektsfengsling for fire uker frem i tid ikke ville være et uforholdsmessig inngrep.

Påtalemyndighetens anmodning om fengsling fire uker frem i tid ble derfor tatt til følge.

Utlendingen tok betenkningstid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474