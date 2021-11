annonse

Etter 0-0-kampen ser det mørkt ut.

I det 80. minutt eksploderte Ullevaal i jubel da Mohamed Elyounoussi satte ballen i mål ved lengste stolpe. Men publikums fortvilelse ble målet annullert for off-side.

Det norske laget kom svakt igang, men dominerte stort etter pause.

Vanskelig

Latvierne kom på banen i en stram 4-4-2-formasjon og jobbet knallhardt for å forstyrre det norske spillet. Det lyktes, for det var mye rusk i den norske lagmaskinen. Pasningsspillet var lenge for upresist til at det ble sjanser av det.

Først etter halvspilt omgang kom Norge til sin første sjanse, da Moi skar inn fra kanten, driblet to mann og overlot ballen til Thorstvedt, som fyrte løs rett utenfor stolpen..

Omgangens beste sjanse kom etter 40 minutter, da Martin Ødegaard la inn fra høyre og Thorstvedt stusset ballen mot lengste hjørne. Den traff stolpen og gikk utenfor, skriver NTB..

Endret

I pausen byttet Solbakken inn Joshua King for Morten Thorsby og la om fra 4-2-3-1 til 4-3-3. Norge tok helt over mot et latvisk lag som begynte å merke kjøret.

I det 65. minutt ble Moi spilt helt gjennom av Sørloth. Skuddet gikk i hodet på keeper, men Moi kjempet returen forbi ham, bare for å se Cernomordijs redde på streken. I duellen pådro Ozols seg et blødende hodesår som krevde behandling i flere minutter.

Moi skulle overliste Ozols til slutt, men VAR ødela. Dermed ser det mørkt ut for VM. Tyrkia slo Gibraltar 6-0 og er foran Norge på målforskjell. Norge må dermed slå Nederland mer enn Tyrkia slår Montenegro i siste kamp på tirsdag.

– Stormløp

– Først og fremst så kaster vi bort den første halvtimen. Da synes jeg vi er svake, sa Solbakken til TV 2 og la til:

– Den andre omgangen er klart godkjent. Da er det et stormløp, og vi skaper sju store sjanser og har selvfølgelig marginer imot. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det en skuffelse at vi ikke slår dette laget over 98 minutter.

Mohamed Elyounoussi trodde han hadde gitt Norge ledelsen på tampen, men scoringen ble annullert etter en VAR-sjekk.

– Vi er skuffet, som alle andre. Vi har en treig første omgang og kommer ikke til de store sjansene. I andre omgang er vi gode og skaper nok. Så får vi det vi trodde var scoring. Vi visste at det ville bli en tøff kamp, og at de ikke ville gi oss noe gratis. De var seige i dag. Vi får brette opp ermene, restituere og kjøre på mot Nederland, sa Elyounoussi til TV 2.

– Vi gir ikke opp før dommeren blåser i Nederland. Så får vi se hva ståa er da, fortsatte «Moi».

