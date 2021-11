annonse

For noen dager siden ble en utlending (27) fra Moldova pågrepet av politiet og innsatt på Politiets utlendingsinternat, mistenkt for å ha inngitt en grunnløs asylsøknad.

48-timersprosedyren

Moldova er et av mange land som Utlendingsdirektoratet (UDI) i utgangspunktet legger til grunn at de internasjonale menneskerettighetene på et akseptabelt nivå etterleves.

Dermed skal UDI fatte et endelig vedtak relatert til vedkommende sin asylsøknad innen 48 timer etter at nærværende beskyttelsessøknad er inngitt og meddelt Politiets utlendingsenhet (PU).

Avslag

Sett i relasjon til vanlige rutiner, tidsnormer og regler, fattet UDI raskt en beslutning om å avslå utlendingens anmodning om asyl i riket.

Uønsket

Utlendingen er allerede utvist fra Frankrike og Schengen-området med tre års innreiseforbud frem til 2024.

På bakgrunn av ovennevnte, har ikke utlendingen rett til innreise i Norge eller andre Schengenland i løpet av denne tidsbestemmelsen.

Til tross for innreiseforbudet til Europa, valgte utlendingen likevel å reise inn i Schengen, hvorpå han reiste videre til Norge og søkte asyl.

I denne saken, relatert til tidligere anliggender og praksis, vil nok UDI fatte et nytt utvisningsvedtak som gjelder for alle Schengenlandene, og da på minimum fem år overfor utlendingen.

Asylgrunn

Den eneste asylgrunnen utlendingen fra Moldova hevdet da han fremsatte sin beskyttelsessøknad hos PU, var at han er truet på livet av kriminelle i sitt eget hjemland. Dette fordi han skylder dem penger.

Internering

9. november 2021 ble utlendingen fremstilt for Oslo tingrett, da PU ønsket utlendingen internert på Politiets utlendingsinternat i inntil fire uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b første punktum, jf. utlendingsloven § 99.

Tingrettsdommer, Erland Flaterud, konkluderte med at det forelå konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen ville komme til å unndra seg hjemsendelsen av vedtaket UDI nå har fattet samt eventuelt utvisningsvedtaket dersom han nå løslates.

Retten tok deretter politiets begjæring til følge, og interneringsfristen ble i første omgang satt til fire uker.

Utlendingen godtok kjennelsen.

