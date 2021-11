annonse

Klimaaktivisten Greta Thunberg kaller slutterklæringen fra klimatoppmøtet for «bla, bla, bla».

Thunberg kommenterte lørdag nyheten om at klimatoppmøtet omsider fikk vedtatt en slutterklæring.

– Her er en kort sammenfatning: Bla, bla, bla. Men det riktige arbeidet fortsetter utenfor disse salene, skriver hun på Twitter.

– Og vi kommer aldri til å gi opp, noensinne, fortsetter hun.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.

But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021