I en historisk milepæl, holder Israel for første gang maritime militærøvelser med arabiske land.

Defense News melder at USAs 5. flåte opplyste torsdag om den fem dager lange multilaterale maritime militærøvelsen, som begynte på onsdag. Ved siden av USA, deltar Israel, De forente arabiske emirater og Bahrain.

Rødehavet er en strategisk viktig maritim handelsrute som leder inn i Suez-kanalen.

Historisk

Øvelsen kommer litt mer enn ett år etter at Emiratene og deretter Bahrain normaliserte sine politiske forhold til Israel og formelt anerkjente den jødiske staten, til tross for voldsomme protester fra palestinerne.

I et intervju med journalister understrekte en israelsk marineoffiser at det er første gang de tre nasjonene har holdt maritime militærøvelser sammen. De forente arabiske emirater sendte en delegasjon til en felles multinasjonal militærøvelse for flyvåpen i Israel i forrige måned.

– Dette er første gang på sjøen, og faktisk er det spennende at unge offiserer møter unge offiserer. Vi vil gjøre det steg for steg, sa offiseren, som snakket på betingelse av anonymitet, grunnet militære retningslinjer.

Iran i bakhodet

Den rare komposisjonen av land i øvelsen gjenspeiler delte bekymringer over trusselen som Iran utgjør mot regional skipsfart. Israel har anklaget Iran for å bruke det åpne hav til å smugle våpen til Israels fiender, samt for å ha utført en rekke angrep på sivile Israel-tilknyttede kommersielle skip.

Israel har sagt at det vil styrke sin marinetilstedeværelse i Rødehavet som svar på «økt iransk aggresjon».

Uttalelsen fra USAs 5. flåte spesifiserte ikke hvor i Rødehavet øvelsen fant sted. Havet, som forbinder Middelhavet gjennom Suez-kanalen og Det indiske hav gjennom Adenbukta, er en av verdens viktigste sjøbaserte handelsruter for olje.

I løpet av de siste årene har Jemens Iran-støttede houthi-opprørere gått til angrep mot oljeforsendelser sør i havet. Saudi-Arabia og Emiratene har vært i krig med houthiene siden 2015, til støtte for Jemens internasjonalt anerkjente regjering, mens Iran har satt sin tyngde bak den sjiamuslimske militsen.

