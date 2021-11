annonse

Med en vaksinasjonsgrad blant voksne på nær 100% vakte Waterford kommune i Irland internasjonal oppmerksomhet. Nå er smittetallene blant de høyeste i Irland og på smittetoppen i Europa.

Allerede på sensommeren hadde Waterford County vaksinert 99,5% av den voksne befolkningen. Etter dette er barna blitt vaksinert, og pr i dag er 96,6% av alle over 12 år fullvaksinert. Til tross for dette opplevde de i uke 44 rett under 1100 nye daglige smittetilfeller pr 100.000 (14 dagers insidens) og en nasjonal smittetopp for Waterford City South på hele 1.481,7 pr 100.000. Dette var dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet for Irland. Til sammenligning har Norge ligget på rundt 400 pr 100.000 den siste uken.

– Mangler naturlig immunitet

Til Irish Times forteller Dr Niall Macnamara ved Keogh Practice i Waterford City at de høye smittetallene er en konsekvens av at de var dyktige til å hindre smitte i kommunen under de tidligere smittebølgene. Da den første og andre smittebølgen traff hadde Waterford de laveste smittetallene i landet. Under den pågående fjerde bølgen mangler de derfor naturlig immunitet i befolkningen.

Samtidig er «ikke vaksinene like effektive til å hindre smitte som vi innledningsvis trodde de ville være,» forteller han – før han legger til at vaksinene likevel har vist seg å begrense sykehusinnleggelser og alvorlige sykdomsforløp. Macnamara mener også at de høye smittetallene kan forklares med at barna under 12 år ikke er vaksinert og at immuniteten er svekket blant de som ble vaksinert tidlig.

Irland har benyttet tre vaksiner. De startet med Astra Zeneca, men etter bivirkningsrapportene erstattet de denne med Pfizer og Moderna i mars.

