Australia lover å stå sammen med USA i tilfelle en kinesisk invasjon av Taiwan, en demokratisk styrt øy som Beijing gjør krav på.

Onsdag sa USAs utenriksminister Anthony Blinken at USA og landets allierte ville ta uspesifiserte «tiltak» dersom Kina skulle bruke militærmakt for å endre Taiwans politiske status quo.

Australias regjering, gjennom forsvarsminister Peter Dutton, opplyste lørdag nå at Canberra vil stå støtt ved amerikanernes side, i tilfelle en militærkonflikt med Kina over Taiwan.

– Det vil være utenkelig at Australia ikke slutter seg til USA dersom Washington skulle ta grep for å forsvare Taiwan, sa han i et intervju med avisen The Australian.

– Jeg mener at vi bør være veldig oppriktige og ærlige om det, se på alle fakta og omstendigheter uten å forplikte oss, og kanskje det finnes omstendigheter hvor vi ikke ville tatt den beslutningen, men jeg kan ikke komme på noen slike omstendigheter, la han til.

Økt spenning

Kinas militære opplyste tirsdag at de gjennomførte en «kampberedskapspatrulje» i Taiwanstredet, etter at landets forsvarsdepartement hadde fordømt det nylige besøket fra en amerikansk kongressdelegasjon til Taiwan.

I denne sammenhengen uttrykte Dutton stor bekymring for den politiske fremtiden til Taiwan, og sa at Canberra ville gjøre sitt for at Taiwan forblir fritt og demokratisk for å forsvare Australia interesser.

– Kina har vært veldig tydelig på deres intensjon om å ta over Taiwan, og vi må sørge for at det er et høyt beredskapsnivå, en større følelse av avskrekking, med våre kapasiteter, og det er slik jeg tror vi setter landet vårt i en sterk posisjon, sa han til avisen.

Kina har ikke utelukket å bruke makt for å bringe Taiwan under sin kontroll, men har tonet ned forestillingen om at krig er nært forestående.

Ved siden av Australia, har Japan også bekreftet at det vil stå sammen med USA for å slå tilbake en potensiell kinesisk invasjon av Taiwan.

