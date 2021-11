annonse

Hovedoppslaget på NRK Dagsrevyen fredag var innføringen av vaksinepass i Tromsø, og at «mange» i Kristiansand krever det samme.

Om man skal tro NRK om hvordan stemningen er i Tromsø etter innføringen av det omdiskuterte vaksinepasset, er de fleste positive.

I Dagsrevyens innslag ble flere personer intervjuet. En av de var hotelldirektør ved Edge Hotell, Ida Jacobsen, som ifølge NRK «puster lettet ut» etter innføring av vaksinepass, ettersom hotellet kan invitere til julebord.

– Nå kan vi endelig planlegge for å arrangere fest. Gjestene kan komme, vise frem koronapass og kose seg, mingle og gå rundt, sitte ved bordet. Leve normalt, sa hotelldirektøren.

Kristiansand

Deretter gikk NRK ut i gatene og intervjuet tilfeldige.

– Det kan være at man gjør det. At man slipper flere tiltak hver gang det blit litt smitteøkning, sa en person om vaksinepassinnføringen.

– Med tanke på at vi har fått sterke sånne regler og sånn, er det faktisk bra at det gjør et tiltak for å holde utesteder åpent, sa en annen tilfeldig person.

Etter Tromsø-innslaget intervjuet NRK folk i Kristiansand som foreløpig ikke har innført vaksinepass. NRK intervjuet to personer på direkten som sa at de ønsket vaksinepass, og hevdet deretter at «mange» nå krever at byen gjør det samme som Tromsø.

– Om man lytter til folk her, mener mange at kommunene og andre som ikke har innført dette coronapasset, bør innføre det nå, konkluderte NRKs reporter.

Kommuner i Norge står nå fritt til å innføre vaksinepass. Et slikt system vil gjøre at de som ikke er vaksinerte kan nektes adgang enkelte steder. Frps Bård Hoksrud har uttalt at det er problematisk.

– Jeg synes det er veldig vanskelig at man nå vurderer svært inngripende tiltak. Da begynner man å gå inn på folks rettigheter og bevegelsesfrihet. Det er kjempetrøblete. Jeg er redd for å komme dit. Det kan være gode grunner til at folk er uvaksinerte, også helsemessige, sa han til Dagbladet.

