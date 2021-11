annonse

Målet er å kutte CO2-utslippene med 45 prosent innen 2030 og ha netto nullutslipp i 2050. Det kommer ikke til å gå.

FNs generalsekretær António Guterres mener landene på møtet i Glasgow gjorde «viktige framskritt». Samtidig uttrykker han ekstrem pessimisme.

– Dessverre var den kollektive politiske viljen ikke stor nok til å løse noen dype motsetninger, uttalte han og la til:

– Vår skjøre planet henger i en tynn tråd.

Det er sterke ord. Er det virkelig så ille?

Bakteppet

Det var rundt år 1990 at «verdens ledere» (hva det nå enn måtte bety) bestemte seg for at menneskeheten påvirket klimaet på et katastrofalt vis og måtte kutte utslippene av drivhusgasser. Likevel har de globale utslippene hele tiden økt.

Problemet er at den fossile energien, hvor karbondioksyd (CO2) er bundet opp gjennom plantemateriale som gjennom millioner av år er forråtnet, er ekstremt energirik og kompakt. Det er forbrenningen av denne energien som har muliggjort industrialisering, mer effektivt jordbruk, transport, plast – kort sagt alt som hører velstand og det moderne livet til. Å skulle fase ut fossilt drivstoff, som fortsatt utgjør over 80 prosent av energiforbruket, i løpet av noen få år, er fullstendig utopisk.

Utfordringene med å legge om fra de siste tiårenes energiregime er skyhøye og blir knapt omtalt. Det vil kreve enorme mengder med sjeldne metaller for å lage nok vindturbiner og solceller. Om det i det hele tatt er mulig, vil kostnadene bli astronomiske. Og har man noe alternativ til å bruke fossil energi for å utvinne disse metallene? Svaret er nei.

Ja, vi påvirker klimaet

La det være klart: Det er ingen grunn til å tvile på at mer CO2 i atmosfæren alt annet like øker temperaturen. Uten drivhusgasser hadde temperaturen på jorden vært langt lavere enn den er. Å benekte den fysikken, undergraver det som ellers er sunn skepsis til en del av den alarmismen som kommer.

Men når det er sagt: Modellene for å beregne de enormt komplekse sammenhengene i jordens klima, er åpenbart ikke basert på eksakt vitenskap. Og empirien de siste 30 år viser at det er i den helt nederste delen av skalaen for temperaturøkning basert på CO2-nivåer at den faktiske temperaturen har vært. (Dette beskrives i en bok som snart kommer på Resett forlag.) At det slik sett har vært og er overdrivelser i «dommedagsprofetiene» virker like sannsynlig.

Å jobbe for en reduksjon i utslippene av CO2 er fornuftig. Men å skulle styre temperaturen på jorden presist er et overambisiøst prosjekt, tross alt har klimaet endret seg mye historisk helt uavhengig av menneskelig aktivitet. Naturlige klimaendringer vil helt sikkert fortsette, men for menneskeheten å ta sine forholdsregler angående drivhusgasser for å unngå for brå endringer, virker likevel fornuftig.

En fullstendig avvisning av så vel menneskeskapte klimaendringer som behovet for handling, er ikke en konstruktiv måte å forholde seg på. Vi trenger nyanser, debatt, avveining av kost-nytte og ikke minst realisme – på begge sider.

Det som i tillegg er en viktig faktor, er at reservene av lett tilgjengelige fossile energikilder er begrenset. Under nåværende forbruk vil det i løpet av få tiår være nådd et toppunkt for så vel hvor mye olje, gass som kull det er mulig å utvinne. Vi vil ha nådd «peak oil», «peak gas», «peak coal». Å effektiviserer er derfor en nødvendighet uansett og vi må forberede fremtidige generasjoner på et liv med langt mindre fossile energikilder enn vi har hatt tilgjengelig de siste 70-100 år.

Men spørsmålet er om måten klimatoppmøtene holdes, politikerne snakker om det og mediene dekker dette på, er den mest fornuftige. Ved å sette seg helt urealistiske mål og og snakke om fullstendig dommedag om man ikke holder seg innenfor 1,5 grader økning (vi er allerede på 1,1 grad over førindustrielt nivå) risikerer man at folk mister interessen og til slutt avviser enhver påstand om at noe må gjøres.

For det å reduserer utslippene av drivhusgasser er ikke en hvilken som helst utfordring. Jeg vil snarere påstå at det er det vanskeligste man kan tenke seg å politisk kunne gjennomføre. Her står vi overfor et almenningens problem på global basis. Utslipp, eller reduksjoner, som gjøres et sted på kloden, får lik effekt overalt og spres på alle andre land og mennesker. Det gir maksimalt insentiv til å være «gratispassasjer» og la andre ta jobben. For politikere i et land å skulle overtale egen befolkning til å gjøre mer enn andre, blir vanskelig. (Kanskje med unntak av i Norge) For mennesket er ekstremt opptatt av rettferdighet og påpasselig med å ikke selv bli tatt ved nesen.

For mange fremstår klimasaken som en form for religion, eller et religionssubstitiutt. Partiet MDG har eksempelvis blitt sammenliknet med en sekt. Det som gjerne er med slike bevegelser er at de ikke er opptatt av realisme i det de holder på med. Det er selve engasjementet, samholdet og troen som gjelder. Og jo mer usannsynlig det de tror på er, desto større samhold får sekten internt og desto større murer bygger de til «de vantro».

Men det skal mye til å holde på folks oppmerksomhet i disse digitale dager, og med en så ullen og upresis dommedagsprofeti knyttet til noen tidels grader, blir det vanskelig over tid å holde på folks engasjement. Muligens var det siste stortingsvalget i Norge hvor MDG ikke klarte sperregrensen allerede et forvarsel om det.

Det har de siste dagene vært diskutert innad blant de klimaengasjerte om man skal ta mer drastiske virkemidler i bruk fordi det bare er «bla, bla, bla,» og prat uten forpliktelser. Og det er nokså sannsynlig at luften kommer til å gå ut av engasjement og oppmerksomheten om klimasaken etterhvert. Og kanskje kommer det snart noen år hvor naturlige variasjoner gjør at temperaturene flater ut eller endog synker en periode til tross for økende mengder CO2 i atmosfæren. Tross alt virker i det minste både sola og jordas helning og bane inn på klimaet. Skulle naturlige endringer virke en periode til å avdempe virkningen av økt CO2 vil klimaskepsisen nokså sikkert øke på i tillegg. Det samme vil det om klimamodellene fortsetter å overvurderer hvor sensitiv temperaturen er for en gitt økning i CO2.

Det er vanskelig å si hvordan dette klimaengasjemente kommer til å utvikle seg. Det er allerede «imponerende» hvordan klimareligionen har blitt en verdensomspennende bevegelse og har fått så vel politikere, diktatorer og næringslivsledere om bord. Det gjør at mange fortsatt kommer til å måtte late som de er engasjert og at de gjør alt de kan. Ikke minst vil det være masse nye jobber i offentlig og privat virksomhet til ulike «bærekraftsmedarbeidere» og PR-folk som skal vise hvor ansvarlige alle er. Forvent derfor fortsatt mange år med hyklere i media, politikk og næringsliv fremover.

Hvor mye utslippene faktisk kommer til å gå ned de neste 8 -28 år, (2030-2050) er imidlertid en helt annen sak.

