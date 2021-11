annonse

Skal ha fått utdelt tåregass.

I flere uker har polsk politi slått tilbake hundretalls migranter som forsøker å ta seg over grensen til Polen, og dermed inn i EU og Schengen-området, fra Hviterussland.

Migrantene kommer i hovedsak fra Syria, Irak, Afghanistan og Jemen.

Den nye, populære migrantruten oppstod etter at Hviterussland i vår åpnet for at folk fra Midtøsten kan fly til Minsk med turistvisum som de betaler et høyt beløp for.

Nå hevder Polen at hviterussiske sikkerhetsstyrker gir migrantene med utstyr og tåregass og forbereder dem på å storme grensegjerdet.

Blant Polens holdepunkter for påstanden er at mange telt angivelig er blitt ryddet vekk fra migrantleiren på hviterussisk side.

Spoke to #Belarus Foreign Minister Makei to raise the precarious humanitarian situation at the border with the EU. Peoples lives must be protected and humanitarian agencies allowed access.

The current situation is unacceptable and must stop. People should not be used as weapons.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 14, 2021