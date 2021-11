annonse

Er det noe mediene til nå har unnlatt å fortelle?

33-åringen Rustam Louis Foss, som prøvde å knivstikke politiet og derfor ble skutt tirsdag denne uken, var diagnostisert med schizofreni ifølge rettspsykiater Randi Rosenquist. Rustam ble født i Tsjetsjenia og kom til Norge som 14-åring i 2002.

Han hadde begått vold flere ganger, og etter en episode på Grünerløkka i 2019 ble han dømt til tvungent psykisk helsevern. Han var til psykosebehandling på Gaustad sykehus, men bodde i leilighet i Oslo tilsynelatende nokså fritt. Gjerningen i 2019 ble etter de sakkyndiges oppfatning begått i en tilstand av psykose, noe som gjør en person strafferettslig utilregnelig.

Mediene har nesten utelukkende fokusert på at Foss var et psykiatrisk tilfelle. Ved begge episodene der han ble pågrepet er det rapportert at han ropte «Allahu akbar» («Allah er størst») gjentatte ganger. VG skriver også i en sak om avdøde at han tidligere var en gutt som «gikk i moskeen og respekterte innetider». Bilder fra begravelsen viser et distinkt islamsk preg på det hele, med utelukende menn til stede og islamske hodeplagg og typisk skjeggpryd som verdsettes av troende muslimer.

Mediene har i liten grad benyttet muligheten til å opplyse publikum om hva schizofreni er for en sykdom og hvordan den arter seg.

Tilstanden er sjelden. Omlag én prosent av befolkningen vil utvikle schizofreni i løpet av livet. Mellom 500 og 600 personer diagnostiseres hvert år i Norge for første gang med diagnosen schizofreni. Til enhver tid vil cirka tre promille av befolkningen lide av schizofreni, skriver SNL.

Lidelsen forekommer noe hyppigere hos menn enn hos kvinner (1,4:1). De fleste viser symptomer før 30-årsalder. Cirka 10.000 personer er til enhver tid i behandling for schizofreni i Norge.

Symptomer

De vanligste symptomene er ifølge Rådet for psykisk helse:

Vrangforestillinger (feilaktige oppfatninger om virkeligheten omkring, f.eks. opplevelsen av å bli forfulgt, være spesielt utvalgt, osv.).

Hallusinasjoner (forstyrrelser i sansene som gjør at man kan se, høre, lukte, føle og smake ting på måter som ikke er i tråd med virkeligheten).

Forstyrrelser i måten å tenke (f.eks. opplevelsen av at tanker blir plassert i eller fjernet fra hodet.

Forstyrrelser i måten å føle (følelsene blir avflatet eller passer ikke til de situasjonene man befinner seg i).

Årsaker

Professor i psykiatri Jan Ivar Røssberg og Ulrik Malt ved UiO har skrevet utfyllende om schizofreni hos Store Norske Leksikon. De skriver at det er «en sterk genetisk komponent» i utvikling av sykdommen. Mens det for befolkningen som helhet er omlag 1 prosent som utvikler sykdommen, er risikoen omkring 40–50 prosent hvis begge foreldre lider av schizofreni, og omkring 15–20 prosent hvis én av foreldrene lider av schizofreni.

Visse typer sykdommer, og underernæring, øker risikoen, og det kan også være knyttet til svarngerskapsproblemer. Røssberg og Malt skriver videre at «store studier viser at bade 1. generasjonsinnvandrere og 2. generasjonsinnvandrere har økt risiko for å utvikle schizofreni.» De mener dette kan forklares både ved sosiale faktorer i det landet de har migrert til og «erfaringer som er gjort før de emigrerer».

Det å leve i byer versus i mer landlige områder skal øke forekomsten av sykdommen. Hyppig flytting og sosialt stress kan utløse schizofreni.

Rusmidler

Flere studier peker på at bruk av cannabis hos ungdom øker risikoen for å utvikle schizofreni. Generelt gjelder at misbruk av alle former for rusmidler inklusive anabole steroider kan forverre alvorligheten av sykdommen, skriver SNL.

Sykdommens forløp og symptomer

Det er en meget alvorlig lidelse hvor de rammede kan oppleve sterke sanseinntrykk som ingen andre opplever. Pasientene vil ofte trekke seg tilbake fra nære forhold og leve isolert. Hvis de forteller andre om stemmer de hører eller om noen som forfølger dem, gjerne politiet eller myndighetene, vil folks vantro bare forsterke inntrykket av at de er offer for en konspirasjon.

«Stemmene kan oppleves som om de løpende kommenterer pasienten, ofte i negative ordelag, men det kan også være to eller flere stemmer som snakker sammen. Stemmer som snakker direkte til personen og kommanderer denne til å utføre bestemte handlinger kan også forekomme,» skriver Røssberg og Malt og fortsetter:

– Vrangforestillinger kan noen ganger ha en karakter som gjør at de for andre virker mulige, og derfor ikke blir oppfattet som uttrykk for en alvorlig psykisk lidelse. Eksempelvis overbevisning om å ha en fysisk sykdom eller å bli bedratt av sin partner. Andre ganger kan vrangforestillingene fremstå som klart mer påfallende slik at mistanken om at personen er syk vekkes. Eksempler på dette er bisarre forestillinger av typen at man mener man er blitt kidnappet av romvesener eller at det i løpet av natten er installert en radiosender i ens kropp, skriver de videre og omtaler schizofreni som enn tilstand der de har det psykisk svært vondt.

Vold og aggresjon

De schizofrene «lider i det stille og vil – ubehandlet – forsøke å holde seg borte fra for mye kontakt med andre mennesker.»

De fleste som lider av schizofreni er angivelig ikke voldelige, men Røssberg og Malt skriver at det «kan forekomme hvis de psykotiske symptomene er uttalte med tilhørende sterk angst.»

– De få som kan bli voldelige, vil reagere slik fordi de i sin psykotiske verden føler seg truet, ofte på livet, og derfor slik de opplever det, forsvarer seg, skriver de i det som kan virke sannsynlig som en årsak bak de episodene som er kjent der Rustam Louis Foss ble voldelig.

I øvrig virker de fleste å beskrive ham som snill og omsorgsfull. men når psykosene satte inn, ble han ekstremt aggressiv og truende. Etter litteraturen å dømme, vil Foss i slike episoder ha opplevd at han selv var forfulgt og under angrep. Venner av ham har nettopp beskrevet at den avdøde hadde slike tanker i ukene før han i bar overkropp gikk til angrep på en kvinne og senere politiet på gata på Bislett.

SNL: «Ubehandlet kan enkelte også bli voldelige fordi de kommanderes av stemmer. (…) Systematisk vold som ledd i at pasienten lever ut sine vrangforestillinger, for eksempel kall, er ekstremt sjelden. De få som viser vedvarende voldelig adferd blir behandlet på såkalte sikkerhetsavdelinger (lukkede psykiatrisk avdelinger med særlig høy bemanning og grad av sikkerhet).»

Behandling

Schizofreni behandles med en kombinasjon av flere tiltak. Antipsykotiske legemidler gis for å dempe hallusinasjoner og opprømthet. Fordi mange pasienter ikke forstår at de er syke, brukes tvangsinnleggelse og medisinering i nokså stort omfang. I behandlingen brukes også psykoterapi og man forsøker å koble inn familie og venner som støtteapparat. Det omfattende behandlingsopplegget gjør at schizofreni er en av de mest kostnadskrevende lidelsene man ifølge SNL har i den vestlige verden.

Schizofreni og religiøs tro

På Wikipedia er det dedikert en egen side til forbindelsen mellom schizofreni og religion. Søk på Google Scholar viser også en rekke fagfellevurderte artikler om samme tema.

At spørsmålet stilles om en mulig sammenhenmg regner flere som åpenbart. Religiøse forestillinger innebærer ofte troen på noen overjordisk eller i praksis «usansbart», «fantastisk» eller «utrolig». Innen de bibelske tradisjoner er det flere beskrivelser av opplevelser som i nåtid ville vært karakterisert som vrangforestillinger eller hallusinasjoner.

At folk gikk på vannet, helbredet syke, sto opp fra de døde, hevdet seg å snakke med engler, få budskap fra Allah eller være guds sønn, er parallelle opplevelser med det schizofrene kan oppleve eller tro de opplever.

Kan religiøs tro utløse psykoser og schizofreni?

Et religiøst fellesskap kan beskytte et sårbart individ og bekreftelse på at flere har samme illusjoner kan berolige et schizofrent individ. Men påstander man blir eksponert for av overnaturlige fenomen, eller religiøse dogmer om at det en gud «ser og hører alt du gjør» kan trolig også åpne opp for ytterligere paranoide forestillinger. Troen på at man hører guds stemme i hodet kan lede til vold. Spesielt innen islam er det sterke oppfordringer til vold i de religiøse tekstene.

Forskning.no: Religiøse åpenbaringer og psykotiske hallusinasjoner er noen ganger til forveksling like

I en artikkel fra 2016 tar forskning.no opp tematikken.

– Forestillingene kan ligne. Det er vanskelig å skille ut det som bidrar til sykdommen, sa psykiater Hilde Hanevik. Hun hadde nettopp ferdigstilt sin doktorgrad, der hun hadde intervjuet 29 pasienter med psykose.

Mennesker med en psykose kan se syner eller høre stemmer. Hallusinasjonene oppleves så virkelige at de ikke klarer å skille mellom fantasi og virkelighet.

Det er ikke uvanlig at opplevelsene har et åndelig innhold. De kan ta form av alt fra besøk av døde til kontakt med høyere makter. Eller pasienten kan tro at han selv er Jesus og allmektig.

«Jeg hørte Guds stemme si at jeg skulle sende en melding til bestevenninna mi.»

Det forteller den psykiatriske pasienten Berit til Hanevik.

Hanevik viser til en amerikansk studie som sammenlignet troen til karismatiske menigheter og psykosepasienter og konkluderte med at tankeinnholdet var omtrent like uvanlig. Det vil si at religiøs tro er like lite virkelighetsnært som det en psykotisk pasientr opplever. Er dermed religiøse mennesker på grensen til psykotiske?

Noe av det som skiller de to gruppene, er hvor opptatt psykosepasientene blir av tankene.

– Tankene tar over hele verdenen deres, uttalte Hanvik til forskning,no.

Der troende som regel deler opplevelsene med andre, blir den psykotiske isolert, forklarte forskeren.

– Problemet med psykose er at ingen andre kjenner seg igjen i den virkelighetsoppfatningen du har. Sanseopplevelsene gjør at du skaper din helt egen verden.

– Kan bli farlig

Troen på høyere makter kan være en trøst og lindre psykosen, men det kan også bli farlig for de schizofrene og deres omgivelser. Følgende står i forskning.no:

For stemmene og synene har ikke alltid gode hensikter. Onde ånder kan gi beskjeder om at pasienten skal skade seg selv eller andre.

Det skjedde Hans:

«Jeg ser jo at jeg har blitt trukket av mørke krefter… Jeg tror jo så sterkt på at det er noen krefter utfor, og så har jeg jo hørt stemmer, sånne gode og onde og så sett noen slags skikkelser. Det er mye som er så heftig…»

Danny tror at Jesus er en astronaut som vil plukke ham opp dersom han prøver å begå selvmord ved å hoppe fra en bro.

Rustam Louis Foss Dadaev

Ingen av disse mulige sammenhengene mellom den avdøde tsjetsjeneren Rustam Louis Foss og diagnosen har blitt omtalt og analysert i norske medier. Muligens skyldes dette behovet for å avskrive islam eller religion noen rolle i utfallet. Men det er flere forhold ved 33-åringens liv som passer inn med kjente risikofaktorer for den sykdommen han ble diagnostisert med. Han var migrant, han flyttet mye, han var utsatt for traumatiske opplevelser i barndommen da hans foreldre angivelig ble drept av russiske sikkerhetsstyrker. Han gikk også jevnlig i moskeen.

Psykotiske mennesker kan høre stemmer. Disse kan også være i form av guddommelige stemmer, eller onde ånder. Ved episodene hvor Rustam Foss trakk kniv og angrep tilfeldige mennesker både i 2019 og 2021, ropte han ifølge vitner «Allahu akbar». At han trodde han handlet på vegne av noe han oppfattet som spirituelt, kan ut fra det man er kjent med fra faglitteraturen ikke utelukkes.

