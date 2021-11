annonse

Ny studie viser at også fullvaksinerte har stor sjanse for å bli smittet av coronaviruset. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er nok engang bekymret.

Den nye studien er publisert i anerkjente Lancet Infectious Diseases, og viser at fullvaksinerte ikke fjerner risikoen for smittespredning i husholdninger.

Studien fulgte 205 nærkontakter til personer i husholdninger som hadde testet positivt for deltavarianten av coronaviruset. De fleste av nærkontaktene (62 prosent) var dobbeltvaksinerte, 19 prosent hadde fått én vaksinedose, og 19 prosent var uvaksinerte, skriver Dagbladet.

Hele 25 prosent, altså én av fire som hadde fått to vaksinedoser, testet positivt for corona i løpet av studieperioden, etter at de ble testet daglig i 20 dager.

Ikke full beskyttelse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har blitt intervjuet av Dagbladet om studien og sier den er «metodologisk sterk».

– Studien bekrefter at vaksinering ikke er tilstrekkelig for å hindre overføring av coronaviruset i husstander der man lever tett på hverandre. Det at så mange som 1 av 4 fullvaksinerte personer smittes hvis de bor sammen med en coronasmittet person, uavhengig av om vedkommende er vaksinert eller ikke, forklarer antakelig mye av hvorfor flertallet av innlagte covid-pasienter i Norge for tida er fullvaksinerte, sier Nakstad.

– Studien bekrefter også at du som fullvaksinert person kan være like smittsom som en uvaksinert person hvis du først blir smittet selv, men dem du bor sammen med er mer mottakelige for smitte dersom de er uvaksinerte, legger han til.

Det går mot vinter i Norge og antall coronasmittede har økt. Smitteøkningen har ført til at Tromsø nå innfører strenge coronatiltak.

