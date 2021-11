annonse

Jobbsøkers marked i New York.

Da corona-pandemien veltet inn over Europa og USA våren 2020, var ansatte i serviceyrker blant de første som ble permittert eller oppsagt.

Halvannet år senere har styrkeforholdet snudd: I New York og andre amerikanske storbyer avslår oppsagte medarbeidere å komme tilbake.

Det har også vist seg vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. Bedrifter har derfor måttet tilby startbonus, høyere lønn og gunstigere arbeidstid.

I økende grad krever jobbsøkere både hele stillinger og dagvakter, og unngår deltids- og kveldsarbeid som de tidligere måtte ta til takke med.

E24, som har laget en reportasje fra «The Big Apple», skriver at Hard Rock Café nå tilbyr startbonus på 500 dollar, vel 3.400 kroner, mens kaffekjeden Starbucks vil øke arbeidernes minstelønn til 15 dollar – langt over nasjonal minstelønn på 7,25 dollar.

At det er blitt jobbsøkers marked i New York og andre amerikanske storbyer skyldes ikke bare at oppsagte folk har flyttet hjem eller endret karriereplanene sine.

Takket være stimulussjekker og andre støttetiltak har amerikanere fått mye penger mellom hendene, hvorav en del har funnet veien til aksjemarkedet.

Men en økonom som The New York Times har snakket med, tror det bare er et spørsmål om tid før midlene tar slutt og folk må returnere til arbeidslivet.

– Til slutt vil disse sparepengene, spesielt for personer med lavere inntekt, gå tom. Mange vil i økende grad ikke være i stand til å holde seg utenfor jobb, tror økonomen.

