annonse

annonse

– Kanskje noen av dere kan finne en annen plass der ikke «woke rules» gjelder?

Cambridge Union er det største og mest anerkjente debatt- og ytringssamfunnet ved University of Cambridge. Fredag denne uken skulle de få besøk av Monty Python-stjernen John Cleese, som etter planen skulle holde foredrag for både ansatte og studenter ved universitetet.

Dette er imidlertid nå avlyst. Den berømte komikeren har valgt å svarteliste seg selv for alle fremtidige arrangementer i regi av Cambridge Union. Det skriver The Guardian.

annonse

– Jeg hadde virkelig gledet meg til dette, men så fikk jeg høre at Graham-Dixon var blitt svartelistet på grunn av at han hadde etterlignet Hitler. Jeg har gjort det samme i et Monty Python-show, så derfor velger jeg nå å svarteliste meg selv før noen andre gjør det, sier Cleese i en uttalelse.

Cleese sikter til at den britiske kunstkritikeren Andrew Graham-Dixon er erklært uønsket ved fremtidige arrangementer i regi av Cambridge Union, fordi han under fremføring av et innlegg han holdt ved samfunnet etterlignet Adolf Hitler.

Beklaget

annonse

Andrew Graham-Dixon har gått ut og beklaget at han involverte Hitler i innlegget sitt, og har forklart at meningen var å angripe Hitlers rasistiske og antisemittistiske holdninger.

– Det var aldri meningen å støte noen. Poenget med å gjøre dette var å få frem at dårlig smak og dårlig moral ofte går hånd i hånd. Jeg beklager virkelig til alle som syntes Hitler-referansene mine var urovekkende. Ved nærmere ettertanke kan jeg se at noen av ordene jeg brukte kan ha virket støtende, selv om jeg tross alt bare siterte Hitler, sier Graham-Dixon.

John Cleese beklager at han nå trekker seg fra fremtidige arrangementer ved Cambridge Union.

– Jeg beklager til alle i Cambridge som hadde håpet å få høre med meg. Kanskje noen av dere kan finne en annen plass der ikke «woke rules» gjelder?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474