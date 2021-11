annonse

Det har nettopp vært slagsmål ved Kuben videregående skole i Oslo og en person er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket.

Det var politiet i Oslo som på Twitter opplyste om hendelsen. Der skriver de at mange personer var involvert i slåsskampen og at de anholdt i alt fem unge gutter, muligens alle under 18 år, som de sjekker ut nærmere. Politiet skriver at de foreløpig ikke vet om de involverte er elever på skolen.

Fra vinduet på den videregående skolen skal vitner ha sett at flere personer hadde angrepet én person. Innsatsleder Kristoffer Bang sier at politiet rett før klokken 12.30 idag fikk melding om et masseslagsmål hvor en fornærmede, en gutt i tenårene, var ved bevissthet da han ble kjørt til sykehus.

Politiet jobber videre med vitneavhør og sporsikring.

Resett vil oppdatere saken etterhvert som mer blir kjent.

