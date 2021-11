annonse

annonse

I dag skal Norges beste tennisspiller få bryne seg mot verdens beste. Kampen går i Torino og starter klokken 14.00. Tror du Casper Ruud kan overraske alle og slå verdenseneren Novak Djokovic i ATP-sluttspillet i Italia og har lyst til å vedde på det, har du oddsene mot deg, men vinner Ruud kan du til gjengjeld mer enn femdoble innsatsen din.

Djokovic har hatt et sterkt år der han har vunnet hele tre av fire Grand Slam-titler. Ruud har også hatt et godt år og klatret til 8. plass på ATP-rankingen og får derfor spille i den prestisjefulle finaleturneringen hvor du må være blant verdens åtte beste for å i det hele tatt få delta.

Bookmakerne levner ikke Ruud så store sjanser, men det norske tennisesset har overrasket før og kan gjøre det igjen. Satser du trygt på Oddsen bør du satse på Novak som i skrivende stund gir 1.09 i odds. En seier til Ruud gir 5.50 i odds.

annonse

Foran dagens oppgjøret mot verdensener er Ruud klar på at han må spille aggressivt for å kunne holde følge med serberen på det raske underlaget.

– Det er relativt raske baner her. Djokovic spiller mer om ballen enn andre spillere her og har en ekstremt god serve. Han har god rutine på raskt underlag, sier han til NTB.

Ruud og Djokovic har fem titler hver i årets sesong, men Djokovic har tre Grand Slam-titler blant sine seire. Nordmannen sier at han kanskje må ty til utradisjonelle ting i kampen om seier mot den sterke serberen.

annonse

– Jeg skal prøve å spille fritt og aggressivt og prøve på ting man ikke alltid gjør. Man må prøve å spille ham av banen for han slår ikke seg selv. Det blir en morsom og spennende kamp. Nå vil jeg prøve å nyte øyeblikket og spille mine neste kamper uten press. De to siste månedene har nesten vært for mye, avslutter Snarøya-gutten.

Hva: Nitto ATP Finals Torino

Hvor: Kampen kan sees på Eurosport og discovery+

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474