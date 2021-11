annonse

Landslaget i fotball har med seg en overdådig bortestatistikk på flyet til Nederland mandag. Forrige bortetap var for to år og nesten åtte måneder siden.

En panenkastraffe av Sergio Ramos senket Norge i 1-2-tapet for Spania på Mestalla i Valencia 23. mars 2019. Det var den første kampen i forrige EM-kvalifisering. Tirsdag spiller Norge den siste kampen i denne VM-kvalifiseringen, og fortsatt har laget unngått flere bortetap.

Det kan gi Nederlands landslagssjef Louis van Gaal noen ekstra rynker i pannen. Da laget hans rotet bort to måls ledelse i Podgorica lørdag, kan det ha vært VM-billetten som glapp ut mellom fingrene. Med tap for Norge kan nederlenderne fort bli hjemmesittere i nok et VM-sluttspill, som de var det i 2018 etter sølv i 2010 og bronse i 2014.

Nederland må også greie seg uten hjemmepublikum som er kjent for å få ståltribunene på De Kuip til å riste, og som med allsang og generelt lurveleven står for et lydnivå som umuliggjør kommunikasjon innad i hardt prøvede gjestelag.

Forrige måned spilte Norge 1-1 borte mot Tyrkia tross en fryktelig forfallsliste. Ikke bare det, de norske var nærmest seieren på Fenerbahçes stadion.

Fjern fortid

Det var den 10. strake bortekampen uten tap for et norsk lag som nesten har glemt hvordan det føles å tape på motstanderens hjemmebane. I dagens tropp på 25 mann var bare tre (Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi og Joshua King) på banen i det forrige norske bortetapet.

Fra oktober 2015 til november 2017 tapte Norge 10 av 12 bortekamper, så det har skjedd noe med landslaget siden da. Ståle Solbakken tar neppe i når han sier at Norge er i ferd med å få et meget slagkraftig landslag.

Siden forrige bortetap har Norge vunnet seks bortekamper og spilt uavgjort i fire. Selv om motstanderne stort sett er langt fra Nederlands kvalitet, taler tallene høyt og tydelig om et lag som er vanskelig å slå.

Skryteliste

Dette er bortekampene siden forrige tap:

* 8/10-21: Tyrkia 1-1

* 4/9-21: Latvia 2-0

* 30/3-21: Montenegro 1-0

* 24/3-21: Gibraltar 3-0

* 18/11-20: Østerrike 1-1

* 7/9-20: Nord-Irland 5-1

* 18/11-19: Malta 2-1

* 15/10-19: Romania 1-1

* 8/9-19: Sverige 1-1

* 10/6-19: Færøyene 2-0

* Totalt 6-4-0 (mål 19-6).

* Unntatt er bortekampen mot Romania i nasjonsligaen 15/11-20, som ble avlyst fordi norske myndigheter satte landslaget i koronakarantene etter en positiv prøve og nektet troppen å reise til Bucuresti. Kampen ble av Uefa satt til 0-3-tap for Norge, men ble altså aldri spilt.

