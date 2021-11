annonse

Ambulansefolk i Oslo har det siste halve året fått nei til hjelp fra politiet minst 68 ganger.

Nå slår Norges største sykehus alarm etter at de har fått nok av at politiet ikke hjelper til, rapporterer Aftenposten.

– Dette er en problemstilling vi har sett komme over tid, men som har eskalert i 2021 av ukjente årsaker, sier Christian Buskop, klinikkleder ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) til avisen.

Uenighet mellom helsevesen og politiet om hvordan regelverket skal forstås, fører til at psykisk syke pasienter ikke blir kjørt til tvungen undersøkelse og at de ikke får den behandling de skulle hatt, ifølge sykehuset.

«Det tar over en halv time å snakke med politiet, men de nekter å bistå til tross for at pasienten er savnet og har den nevnte risikoadferden», står det i en hendelsesbeskrivelse fra AMK 〈akuttmedisinsk kommunikasjonssentral〉.

«Det skjer også at pasienter rømmer, eller at man bare må la pasientene gå uten at man får grepet inn», skriver sykehuset videre.

Det hele ender derfor med at politiet likevel må bruke tid og krefter på å søke etter pasienten.

Sykehusjurist Anne Christine Røthe har sendt et krast brev til Helsedirektoratet, hvor hun blant annet skriver:

«I flere av de situasjonene der det bedt om bistand, men politiet har gitt avslag, dreier det seg også om personer i psykose der voldsrisikoen er vurdert som høy. Dette er også personer som vil kunne utgjøre en fare for allmennheten dersom de ikke blir brakt til behandling.»

Oslo-politiet svarer på sin side at de er avhengig av en lovhjemmel for å bruke makt eller tvang.

I et såkalt rundskriv fra 2012 har Politidirektoratet og Helsedirektoratet avklart når politiet plikter å hjelpe til.

Der står det atdet er helsetjenestensom skal vurdere om hjelp fra politiet er nødvendig.

Men politiet mener på sin side at de har plikt til å vurdere om det er nødvendig med hjelp i en konkret situasjon.

– Politiet oppfatter at dette ikke er deres oppgave, men det er ingen andre i det norske samfunnet som får lov til å utøve vold for å stoppe uønsket adferd. Dessuten er ikke vårt personell trenet til å håndtere en pasient som er utagerende, sier Christian Buskop.

Helsedirektoratet arbeider nå med ett nytt rundskriv hvor dette temaet er ett av flere som vil bli gjort tydeligere.

Hvert år er det 7000–8000 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne i Norge, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

