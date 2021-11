annonse

Politiet tar en pause i avhørene av Espen Andersen Bråthen, som er siktet for drapene på Kongsberg, for å la rettspsykiatere komme i gang med samtaler med mannen for å utrede hans psykiske helse.

Rettspsykiaterne skal i løpet av de neste to ukene snakke med den siktede. Psykiaterne skal også gå gjennom siktedes journaler og tidligere rettshistorikk. De har et større arbeid som de skal gjennom. Etter det lager de en rapport. Vi får den mest sannsynlig i slutten av januar, opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt til NTB.

38 år gamle Espen Andersen Bråthen, som er siktet for å ha drept fem personer og som skal ha skutt på flere med pil og bue i Kongsberg sentrum 13. oktober, ble 12. november varetektsfengslet i fire nye uker. Han er nå innlagt på lukket psykiatrisk institusjon.

Sentrale vitner fra Kongsberg er i all hovedsak avhørt og politiet foretar nå avhør av vitner fra hendelser før Kongsberg-drapene.

– Nå har det jo gått om lag en måned siden hendelsen. Det er satt av massive ressurser i løpet av denne måneden, og vi har fått gjort veldig mye. Vi har kommet lenger nå enn i en vanlig drapssak, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt.

Politiet begynner å få svar på fingeravtrykk, DNA og blodspor som de har sendt inn til analyse for å knytte gjenstander, åsted og siktet sammen og Omholt opplyser at de tekniske funnene ser ut til å stemme overens med siktedes forklaringer og vitneforklaringene.

