Sofia Rana sitter i Oslo bystyre for Rødt. Hun er en selverklært antirasist.

Nå føler hun et ubehag. Media sier at drapsmannen på Kongsberg og knivmannen på Bislett bekjenner seg til hennes religion. Det vi ikke Rana vite noe av, og mener at her har media et ansvar.

– Hos Nettavisen kunne man lese at gjerningsmannen siterte koranen under angrepet. Og det var det lille som skulle til for at den samme regla var i gang igjen hos ytre høyre-medier, skriver hun i Vårt Oslo.

– Hatkriminaliteten som blir utløst av spekulative overskrifter er reell. Rasismen i kommentarfeltene når skremmende høyder. Følelsen av ubehag når en gjerningsperson bekjenner seg til samme tro som en selv, er vanskelig å beskrive.

Denne uken løp en halvnaken mann på gaten med kniv. Han skal ha ropt «allahu akbar». Mannen overgav seg ikke og ble skutt av politiet. Like før gikk en mann amok på Kongsberg og drepte uskyldige, han hadde konvertert til islam. Men Rana liker ikke at de kobles til hennes religion.

– I likhet med episoden i Kongsberg var det flere medier som endte opp med å fokusere på noe som ikke direkte var relatert til tragediene. Nemlig personenes angivelige religiøse tilhørighet. Etter tragedien i Kongsberg var det i tradisjonelle og sosiale medier et overdrevent fokus på en konvertering gjerningsmannen skulle ha gjort for noen år tilbake.

Dette brukte «innvandringsfiendtlige medier og organisasjoner» for alt det var verdt, skriver Rana.

