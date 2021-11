annonse

Sør-Koreas militære prestisjeprosjekt – det supersoniske militærjetflyet KF-21 – får nytt driv etter en lang periode med usikkerhet rundt Indonesias rolle i prosjektet.

Ifølge Korea Herald, kom Sør-Korea og Indonesia onsdag til enighet om summen som Indonesia må betale for deres felles 4,5 generasjons jagerflyprosjekt. Avtalen er en stor lettelse for Seoul, ettersom det har hatt bekymringer i flere måneder om at Jakarta ville gå vekk fra avtalen om å produsere det billigere alternativet til USAs F-35.

KF-21-programmet – hvor Indonesia ønsker en 20 prosent andel og teknologioverføringer mens Sør-Korea har resten – har som mål å masseprodusere jetfly så tidlig som i 2027. Men den sørøstasiatiske nasjonen hadde til nå knapt betalt noen av sine bidrag til prosjektet verdt minst 6,7 milliarder dollar.

En hardt covid-rammet indonesisk økonomi er angivelig en av årsakene bak forsinkelsen.

– Indonesia vil foreta betalinger i løpet av de neste fem årene frem til 2026, og tretti prosent av det vil være i andre overføringer enn kontanter, sa en talsmann for Sør-Koreas våpeninnkjøpsbyrå Defence Acquisition Program Administration (DAPA).

De to landene vil diskutere hvilke varer eller eiendeler som skal brukes i stedet for kontanter på et separat møte senere, men ifølge en DAPA-talsmann, kan det involvere naturressurser.

Ny militær æra

I april hyllet Sør-Koreas president Moon Jae-in prototypen til KF-21, kjent som Boramae, som den nye ryggraden i det sørkoreanske luftforsvaret. Under avdukingsseremonien hevdet han med at jetflyet ringer inn en ny og mer selvstendig militær æra for Sør-Korea.

Prosjektet, som først ble påtenkt i 2001, fikk gjennomslag i 2010 da Indonesia gikk med på å betale deler av utviklingskostnadene i bytte mot teknologioverføringer. Men Sør-Korea har siden hatt problemer med å sikre nøkkelprogramvare fra USA for sine 4,5-generasjons krigsfly, samt betalinger fra Indonesia.

Seoul har gjentatte ganger tonet ned ryktene om at Jakarta ville hoppe av prosjektet, og har insistert på at en eventuell indonesisk tilbaketrekking ikke ville påvirke programmet.

Fordelingen

Sør-Korea forventer å produsere 120 jetfly, mens Indonesia vil være ansvarlig for å produsere 48 enheter.

– Vi har en egen rutine, så det vi lager her går til lageret vårt og det indoneserne bygger der går til deres, sa en tjenestemann i DAPA, selv om han avslo å bekrefte det nøyaktige antallet jetfly som er planlagt for produksjon av sikkerhetsmessige årsaker.

DAPA-talsmannen presiserte at 32 indonesiske arbeidere jobber sammen med sørkoreanske ingeniører, og at antallet vil nå 100 innen desember.

Indonesia er Sørøst-Asias største våpenmarked.

