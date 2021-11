annonse

Nettavisens redaktør tar et oppgjør med forestillinger om lønnsdiskriminering i Norge.

Likelønnsdagen markeres i november hvert år. Det hevdes at kvinner tjener 85 prosent av det menn gjør, og dermed at kvinner, relativt til menn, jobber gratis fra 19. november og ut året.

– Dette er en sannhet med store modifikasjoner, skriver Stavrum, og peker på kvinner betaler mindre skatt.

– Kvinner har jobbet skattefritt siden august, fastslår han.

Videre peker han på at kvinner jevnt over jobber mindre, lever lenger og får pensjon i flere år enn menn. Kvinner velger dessuten ofte å arbeide i offentlig sektor, mens menn flest arbeider i privat sektor.

– Statistikken viser at kvinner i snitt mottar rundt 70 prosent av lønnen menn får, men omtrent halvparten skyldes at menn arbeider mer overtid, har andre typer jobber og jobber mer deltid. Samtidig tjener typiske kvinneyrker – som sykepleiere – mindre enn typiske mannsyrker med like lang utdannelse, som ingeniører.

Avviser SV-påstand

Faktisk.no har klart slått fast at det ikke er riktig å konkludere med at kvinner jobbe gratis fra 15. november. Faktasjekkeren avviser påstanden, som kommer fra SV, og peker blant annet på at kvinners medianlønn utgjør 93 prosent av menns, og det før man justerer for andre årsaker.

– Jeg synes Faktisk er litt snille fordi man ser bort fra skatt, omfordeling og ytelser fra velferdsstaten. Da kan man nemlig gjøre helt andre regnestykker, skriver Stavrum.

