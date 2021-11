annonse

Han vil ikke si noe om hvorfor.

– Jeg hadde bare ikke lyst til å sitte der mer, sier han til ABC Nyheter.

– Hvorfor? spør journalisten.

– Nei, det har jeg ikke lyst til å si noe om, svarer han.

Stortingsrepresentanten ble valgt inn i sentralsyret i mai. Han sier han ikke var på det siste møtet for tre uker siden, og at det ikke er «private årsaker» til at han trakk seg.

– Handler det om noe privat og personlig, eller om noe politisk? spør ABC Nyheter.

– Det var mitt valg, og det var ikke noe privat, sier Tybring-Gjedde..

– Vi registrerer at Christian har trukket seg som en direkte konsekvens av at han ikke ble valgt til et internasjonalt verv i stortingsgruppen. Det tar vi selvsagt til etterretning, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til ABC Nyheter.

ABC Nyheter spekulerer i at det er vrakingen fra medlemskapet i NATOs parlamentarikerforsamling (PA), der Tybring-Gjedde har vært leder for Norges delegasjon, som ligger bak.

Om vrakingen skrev Tybring-Gjedde følgende på Facebook 21. oktober:

«… ledelsen i mitt eget parti har valgt å frata meg vervet som medlem av NATO PA i den nye stortingsperioden, noe som har skuffet meg og jeg naturlig nok har protestert i mot. Ledelsen har heller valgt en medrepresentant uten relevant bakgrunn og som heller ikke har bruk for informasjonen som blir formidlet i et slikt forum i sin politiske hverdag. Beklager, men jeg måtte bare formidle min frustrasjon».

Det er Erlend Wiborg som skal representere Frp i NATOs parlamentarikerforsamling for inneværende periode.

