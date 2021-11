annonse

annonse

Om Norge skal sjokkere Nederland og bryte 21 års sluttspilltørke, må Ståle Solbakkens spillere gjøre noe ingen har greid på like lenge.

Nederland har vunnet sine 18 siste hjemmekamper på De Kuip og er ubeseiret i de 27 siste, en rekke som går tilbake til Portugals 2-0-seier for over 21 år siden. Norges utfordring er å bryte den rekka.

Forrige lag som unngikk tap mot Nederland i Rotterdams storstue var Romania i en 0-0-kamp i mars 2007. Oranje har vunnet de 18 hjemmekampene siden da med sammenlagt 52-4.

annonse

I denne kvalifiseringen har Nederland spilt sine tidligere kamper i Amsterdam (2), Eindhoven og Rotterdam. De fire kampene er vunnet med total målscore 18-1.

– Det er på bortebane de har hatt sine feilskjær. Hjemme har de vært bunnsolide. De slo Montenegro 4-0 og Tyrkia 6-1. De har gjort rent bord. Det er på bortebane de har vist svakheter, og vi må gjøre noe med det, sier Ståle Solbakken.

Norges motstander tirsdag har ikke vært et uovervinnelig hjemmelag og har gått på stygge og kostbare hjemmesmeller i senere år. Ingen av dem har kommet på De Kuip.

Smeller

annonse

Høsten 2015 tok Nederland tok bare ett poeng på sine tre siste hjemmekamper i EM-kvalifiseringen og tapte både for Island og Tyrkia, som begge kvalifiserte seg på Nederlands bekostning.

Året etter tapte Nederland hjemme for Frankrike i VM-kvalifiseringen, og etter å ha tatt sølv i 2010 og bronse i 2014 ble Oranje hjemmesitter under VM i 2018.

Forrige lag som påførte Nederland hjemmetap i kvalifisering, var Tyskland med 3-2-seier i mars 2019. Alle de fire nevnte hjemmetapene kom i Amsterdam.

I Rotterdam har Nederland feid all motstand til side og nesten ikke sluppet inn mål. Man kan spørre seg hvorfor laget spiller andre steder.

Årets utgave virker for god til å skulle spolere den statistikken. Blant annet har Nederland en målmaskin i Memphis Depay, som med 11 mål var den europeiske VM-kvalifiseringens toppscorer inntil Harry Kane snek seg forbi ham tirsdag.

Kvalitet

– Vi skal ikke frykte dem, men ha stor respekt for dem. Nederlands midtbane er det nesten ingen som har maken til, og med reservene har de mulighet for å lage to-tre midtbaner med absolutt toppklasse, sier Solbakken.

– Depay har vært veldig god i hele kvalifiseringen, og midtstopperparet kommer til å være veldig bra selv om de må hente inn en erstatter for Stefan de Vrij, slår han fast.

– Klart det blir en tøff kamp. Vi møter et meget ballsikkert og godt lag som liker å ha kula og skape ting. Vi må være kompakte og solide som sist vi møtte dem. Så vet vi at vi alltid skaper sjanser. Vi har ferdigheter i laget til å skape problemer for de fleste, sier Martin Ødegaard.

annonse

– Vi er en liten nasjon og vet at alle mann må løpe og gjøre alt for laget. Vi er en gjeng som fighter for hverandre, og jeg tror det er den viktigste nøkkelen.

Fallhøyde

Det er stor fallhøyde for Nederland ettersom et tap sannsynligvis vil sende laget ut av VM-dansen.

– Vi kan møte et Nederland i fullstendig hopla, hvor vi har problemer med å henge med. Hvis vi får temposjokk, må vi henge i der. Jo lenger kampen lever, desto bedre er det for oss, sier Solbakken, som er forberedt på å ta vanskelige avgjørelser om å risikere mer eller mindre ut fra stillingen i de to avgjørende kampene i Norges gruppa.

– Den andre benken vil jo også vurdere ulike scenarioer. Skal de stupe i angrep fortsatt (om det er uavgjort), eller tar de på seg sikkerhetsbeltet?

Med seier vil Norge bli nummer en eller to i gruppa, avhengig av Tyrkias resultat i Montenegro. Med uavgjort eller tap vil Norge bli nummer to eller tre. Da er Nederland gruppevinner.

Fakta om målscorere i VM-kvalifiseringen

Dette er Nederlands og Norges målscorere i VM-kvalifiseringen fotball som avsluttes tirsdag:

Nederland (31 mål):

* 11 mål: Memphis Depay

* 4 mål: Davy Klaassen

* 3 mål: Luuk de Jong, Donyell Malen

* 2 mål: Steven Berghuis, Georginio Wijnaldum

annonse

* 1 mål: Donny van der Beek, Cody Gakpo, Guus Til, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma.

Norge (15 mål):

* 5 mål: Erling Braut Haaland

* 3 mål: Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Mohamed Elyounoussi

* 1 mål: Jonas Svensson.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474