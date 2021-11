annonse

annonse

Smitten øker, sykehusene begynner å fylles opp. Hva skal man gjøre?

Det er mange løse tråder og ubesvarte spørsmål når det gjelder SARS-CoV-2, sykdommen Covid-19, vaksinene som raskt kom på markedet og de mulige medisinene mot det. Men som så mange andre forhold i det digitale samfunnet, har det blitt nesten umulig å holde en sober, nyansert samtale om det.

Jeg tror de fleste innerst inne er nokså usikre på hva de skal tro. Oppsto viruset naturlig eller slapp det ved et uhell ut fra et laboratorium i Wuhan? Har myndigheter i mange land overreagert mot coronaviruset i forhold til hva de gjør med andre trusler mot liv og helse som man lærer seg å leve med, for eksempel aksepten for at folk spiser, drikker, røyker og kjører seg i hjel? Har legemiddelselskapene en så sterk interesse av å tjene penger at de dermed motarbeider billige, alternative medisiner som kan virke mot Covid-19 (f. eks Ivermectin) fordi de vil utvikle vaksiner samt nye medisiner på patent?

annonse

De fleste av oss fikk nok også med seg at vaksinene, de fra Moderna og Pfizer, var basert på en helt ny teknologi, mRNA. Vaksinene ble også hastegodkjent under spesielle regler som dermed ikke inkluderte lange tidsstudier. At det slik sett var et ekstra element av å utsette seg selv for et eksperiment ved å ta vaksinene, var nok også de fleste klar over.

I ytterkantene av befolkningsdistribusjonen, finner vi de som absolutt mistror alt de blir fortalt av det som kommer fra etablerte myndigheter og autoriteter – og de som absolutt stoler på det som kommer fra de samme myndighetene. Disse ytterkantene har temmelig stor innflytelse på debatten og på måten de som befinner seg i den mer agnostiske midtrabatten blir presset til å måtte ta en sikrere stilling enn de strengt tatt føler seg i stand til.

Spørsmålet om å ta vaksinene eller ei, er et slikt omstridt tema. Mitt inntrykk er at de fleste nordmenn har hatt en viss skepsis til dem, men at de har ment risikoen ved å ikke ta vaksinen er høyere. Men om både den faktiske risikoen ved sykdom og vaksinene så har det vært usikkerhet hos de fleste.

annonse

En del av oss har gitt oss selv en ekstra prøveperiode i tillegg til de studiene som legemiddelselskapene selv utførte på frivillige i 2020 før vaksinene ble godkjent. For min egen del var planen å vente en del måneder med å ta vaksinen for å ha et bedre empirisk grunnlag å ta beslutningen på. Man kan selvfølgelig si at dette er å la andre mennesker være prøvekaniner, men så lenge så mange voksne nordmenn ønsket vaksinene så fort som mulig ser jeg ikke noe etisk problem med en slik «vente og se» holdning. Tidlig i oktober valgte jeg å ta første dose.

Min vurdering var at etter måneder med fullvaksinering av titalls millioner mennesker i høyt overvåkede og utviklede land i Vesten, ikke minst i Israel, så var argumentene for en vaksine (inkludert både om helsefordelene, men også ulemper når det gjelder reisevanskeligheter) sterkere enn den tvilen og risikoen som definitivt fortsatt ligger der til en viss grad.

Og det er flere som har tenkt som meg, det vet jeg.

Dessverre har det vært vanskelig å føre en sober debatt om vaksinene. Det har definitivt vært en god del ufunderte konspirasjonsteorier fremsatt som har gjort moderat, sunn skepsis vanskelig å skille fra en skepsis til vaksinene som er basert på noens mistanke om at vaksinene er ledd i en plan for å redusere verdens befolkning, gjøre oss sterile osv. Den sunne skepsisen blir dermed lett forvekslet med slikt konspiratorisk tøv.

Og de som har vært mest pro-vaksine og for de mest drakoniske tiltakene for å bekjempe smitte har ikke akkurat bidratt til å dempe mistenksomheten blant de som er som mest skeptiske til autoriteter og myndigheter heller. Måten kritikk og alternative forklaringer regelrett har blitt sensurert bort fra store sosiale medieplattformer, og tildels i de redaktørstyrte mediene, bidrar til å forsterke i troen de som allerede mener at det finnes en ondsinnet konspirasjon mot dem og mot sannheten.

Koronapass

Det å innføre lettelser og fordeler for de som har vaksinert seg vil åpenbart få en del av de som til nå har avventet til å faktisk vaksinere seg. For de fleste av oss er som sagt i tvil og ser risiko (kostnader) med begge valg og veier det opp mot nytten. Det er også helt eksplisitt målsettingen i land som Nederland og Østerrike som har gått lengst i autoritær retning når det gjelder å skape et A-lag og et B-lag i samfunnet basert på vaksinestatus.

Men slike drakoniske tiltak skaper samtidig en enda større motvilje hos de mest autoritetsskeptiske og myndighetsparanoide i samfunnet. Og det utfordrer en liberal filosofi og grunntone som har vært en viktig del av den europeiske, vestlige tradisjonen siden vi brøt med kirkens dominans og absoluttismen for flere hundre år siden.

annonse

Og slike tiltak undergraver også prinsippet om kritisk tenkning som en viktig ambisjon i et demokratisk og pluralistisk samfunn. For det å i praksis tvinge folk til å ta vaksinen, innebærer å avfeie den risikoen for bivirkninger og utilsiktede effekter, blant annet langsiktig på immunforsvaret, som reelt sett ligger der. I tillegg er det stadig klarere, noe som også innrømmes fra Helsedirektoratet, at vaksinene er mindre effektive enn man trodde og håpet. Slik manglende effektivitet undergraver ytterligere et allerede skjørt argument om å tvinge folk til å ta vaksinene.

Og i det vi i vestlige land åpner så lett opp for slike autoritære virkemidler for å tvinge folk til å ta vaksine, hvor skal det egentlig stoppe? Jeg mener det ikke er helt søkt å mene at slike tiltak kan skape en presedens for å gruppere folk og diskriminere dem også på andre felter. Kanskje er det litt drastisk å sammenlikne med nazistenes krav om at folk skulle bære jødestjerne, men assosiasjonene til korona-pass som krav for å gå ut (slik det er i Østerrike) er absolutt til stede. Kan det tenkes at noen om noen år vil foreslå at man får et «karbon-pass» basert på hvor mye man slipper ut av drivhusgasser?

Det høres kanskje søkt ut at vi kommer dit, men så lenge noen vil hevde at noe er en eksistensiell krise, vil de lete etter alle mulig verktøy for å bøte på det.

Sluttrefleksjon

I USA er det bekymringsfulle tegn på en ureparerbar splittelse i samfunnet mellom republikanere og demokrater. Folk og mediene som representerer dem er uforsonlige, spottende og fordømmende og ser de andre som fiender. Årsakene til at det har blitt slik er nok mangfoldige og ikke min hensikt å komme inn på her. Men det er bekymringsfullt og en prosess som også sprer seg i resten av Vesten. Vi skyves, og skyver oss selv, inn i polariserte bobler der nyanser, tvil, nye perspektiver og andre oppfatninger ikke ønskes velkommen men hvor man snarere må sverge troskap til den mest dogmatiske skråsikkerhet som har oppstått i ens egen «flokk».

En slik utvikling må vi frykte og motarbeide. Det vil innebære det motsatt av å leve i et fritt, liberalt samfunn der kritisk tenkning, humor, ironi og løsluppenhet får gjelde.

De uvaksinerte er tenkende mennesker de også. Og de vaksinerte er ikke idioter. Å innføre koronapass har implikasjoner langt utover den umiddelbare effekten det kan ha på smittetall.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474