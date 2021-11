annonse

Under vindkraftorganisasjonen Norweas høstkonferanse, kom Europas ledende vindkraftlobbyist med et klart råd.

– Mitt budskap til Norge er enkelt: Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å øke omfanget vindkraft på land og til havs. Det blir stadig viktigere at utbyggingen skjer så fort som mulig, sier Giles Dickson.

Han leder Windeurope, det er Europas største vindkraftorganisasjon med 600 vindkraftselskaper som medlemmer. Dickson var hovedtaler under konferansen, og sa at det er helt nødvendig at Norge bidrar med store mengder ny vindkraft inn i det europeiske kraftmarkedet, hvis EU skal ha en sjanse til å nå sine klimamål, skriver Klassekampen.

Norwea er en organisasjon som jobber for å fremme vindkraft i Norge. De har 100 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden innen vind-, bølge- og tidevannskraft. Norwea er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid. De har flere arrangementer og konferanser.

– EU vil at vind skal stå for 50 prosent av energien de bruker i 2050. For EU innebærer det at kraften fra vind må mer enn tidobles innen 2050, fra 120 til 1300 gigawatt, sa Dickson.

Han slo fast at Norge er perfekt for vindkraft:

– Norge har strålende forutsetninger. Dere har mye plass og gode vindforhold. Ingen steder får man så mye energi ut av vindmøllene som her.

Dickson er overrasket over den lokale motstanden i Norge. Han sier at støtten til vindkraft er jevnt over høy i Europa, men at motstandsgruppene står sterkere stilt nå enn før.

– Det har alltid vært noen som er mindre støttende til vindkraft på land. Nå ser vi at motstandsgruppene er bedre organisert og finansiert enn de pleide. De har penger til å betale de beste advokatene og det er blitt rutine at konsesjoner bestrides rettslig.

