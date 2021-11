annonse

En mann i 20-årene fra Romerike er dømt til 237 timers samfunnsstraff etter at han i i fjor høst ranet en bensinstasjon på Aurskog.

Mannen i 20-årene truet en kvinne bak disken med kniv og fikk med seg 4.000 kroner etter ranet av YX på Aurskog på Romerike 12. september i fjor, skriver Romerikes Blad.

Rett etter ranet sendte mannen en Snapchat til sine venner hvor han viftet med en seddelbunke hvor teksten lød: «Jævlig legendariskt hahhahaha».

Han ble samme kveld pågrepet av store politistyrker på en adresse i Aursmoen.

Tingretten mener at riktig straffenivå i saken er sju måneder ubetinget fengsel, men på grunn av at mannen skal ha søkt hjelp for sin rusavhengighet og hatt det som beskrives som en «formidabel utvikling», så ble det bestemt at de ikke ville ødelegge dette ved å gi ham en lengre fengselsstraff.

