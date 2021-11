annonse

Vi legger merke til at en god del bestillinger som forsøkes på nett hos Resett forlag, ikke går igjennom. Det dreier seg om flere hundre bestillinger totalt.

Systemene skal stort sett fungere, men det kan være knotete å få til bestillinger over nett for enkelte. Men for de som gjerne vil ha bøkene våre, er det alltid en mulighet å bestille dem gjennom den lokale bokhandelen. Alle bokhandlere i Norge kan bestille bøkene våre fra Forlagssentralen. Det tar kun et par dager for levering. Spør i kassen og de hjelper deg.

Så til de av dere som har prøvd å bestille hos oss på nett eller ellers ønsker en eller flere av bøkene våre som julegaver, er det bare å ta kontakt med bokhandelen deres og bestillene en av bøkene.

Dere kan også bestille «klikk og hent» på Ark.no eller Norli, for eksempel vår nye bok Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion.

Vi håper så mange av bøkene våre som mulig blir å finne under juletrær i Norge i desember.

God julehandel!

