Denne uken innføres vaksinepass i Norge. Det skaper et voldsomt engasjement på sosiale medier.

Flere kommuner har indikert at de kommer til å innføre vaksinepasset. Det er opp til kommunen selv om de ønsker å kreve at folk viser frem vaksinepasset i enkelte sitasjoner.

TV 2 har vist til en rapport som ble publisert i mai, der det kom fram at det er en rekke etiske problemstillinger knyttet til bruk av de nye passet. De har intervjuet Bjørn M. Hofmann som er professor i medisinsk etikk ved NTNU på Gjøvik og ved Universitetet i Oslo.

Han sier det nye vaksinepasset er problematisk.

– Det kan bli vanskeligere for folk å velge ikke å vaksinere seg. Å innføre koronasertifikat for å få folk til å vaksinere seg, virker ikke veldig fornuftig, da det finnes bedre måter å oppnå det på. Dessuten kan det bli vanskeligere for folk som ikke kan eller bør vaksinere seg av helsemessige grunner, sier Hofmann.

– Hitler

På sosiale medier har diskusjonen gått hett for seg. På TV 2s artikkel på Facebook om innføringen av vaksinepasset har det kommet inn over 600 kommentarer på få timer.

– Dette er menneskerettighetsbrudd og segregering, og hører ikke et fritt Norge til, raser en kvinne.

Hun får støtte av mange, ettersom majoriteten i kommentarfeltet ser ut til å være i mot det nye vaksinepasset.

– Gjennom livet har det hendt seg at jeg har tenkt på hvordan Hitler og hans parti kunne få hele befolkning til å følge seg uten å stille for mange spørsmål. Svaret har jeg fått nå sammen med demonstrasjon av teknikker som er anvendbar, skriver en mann.

– Helt grusomt, brudd på lover og rettigheter. Setter folk opp mot hverandre og skaper et samfunn vi ikke kan være bekjent av, skriver en kvinne.

– Sperres inne

Men det er også de som hyller innføringen av det nye pass-systemet.

– Uvaksinerte bør sperres inne for alltid. De er en fare for alle oss andre. Det er bra at de ansvarlige tar grep. Vi kan ikke ha farlige uvaksinerte gå rundt å smitte oss, skrives det.

– Dette har jeg ventet på lenge. Jeg er fullvaksinert og ønsker ikke være i nærheten av en gal konspirasjonsteoretiker som ikke lar seg vaksinere! skriver en annen.

Vaksinepasset er ment for å hindre uvaksinerte tilgang enkelte steder, noe som flere har sagt er et brudd på norsk lov og bevegelsesfriheten.

Tromsø kommune har uttalt at de mest sannsynlig kommer til å ta i bruk vaksinepasset i løpet av uka. I forbindelse med innføringen av vaksinepasset uttalte ordfører Gunnar Wilhelmsen at byen «skal ha julebord og konferanser i tiden fremover», og at dette er en av grunnene til at vaksinepasset blir innført.

