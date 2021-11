annonse

annonse

Sist uke ble den ettersøkte somalisk-norske mannen (heretter benevnt som fremstilte) pågrepet i Oslo og fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tinghus.

Nordisk-europeisk arrestordre

Påtalemyndigheten hadde i et påtegningsdokument bedt om rettens kjennelse for varetektsfengsling i fire uker på bakgrunn av en europeisk arrestordre fra Belgia datert 27. februar 2020.

Påtalemyndigheten ønsket at fremstilte kan holdes i fengslig forvaring i medhold av arrestordreloven § 13, slik at han ikke kan unndra seg, rømme eller på annen måte hindre en utlevering til belgiske myndigheter.

annonse

Belgia

29. august 2018 ble fremstilte ved førsteinstansdomstolen, avdeling for straffesaker i Brussel, idømt fengsel i 3 år og fire måneder blant annet for innførsel av narkotika – 62 kilo Khat.

Sett i relasjon til ovennevnte, er fremstilte nå informert og klar over at norske myndigheter i nær fremtid allerede har begynt å planlegge og sende ham ut av landet med politieskorte for soning av den belgiske dommen.

Fremstilte er norsk statsborger, og han har bopel og syv barn i Norge.

annonse

Retten

Dommerfullmektig Martin Ø. Kveim fant ingen støttepunkter for at arrestordren fra Belgia, som var oversatt til norsk, var uriktig. Det var ei heller andre grunnleggende holdepunkter for at forestående utlevering måtte avvises.

Dommeren mente at det i lys av den konkrete og reelle muligheten for at fremstilte om kort tid vil bli transportert til Belgia for soning av dommen, er nærliggende å anta at han vil kunne prøve å lure seg unna en utlevering til Belgia.

Fra rettens side ble det samtidig vektlagt at det var viktig at norsk politi ville innhente en slags garanti fra belgiske myndigheter at fremstilte ville få anledning, ved en eventuell ankesak, å få saken behandlet med egen tilstedeværelse.

Retten konkluderte deretter at varetektsfengsling i fire uker var tilstrekkelig redegjort, samt at de internasjonale forpliktelse var godtgjort og ivaretatt.

Politiets anmodning om varetektsfengsling ble ut ifra en samlet vurdering tatt til følge.

Slutning

– Fremstilte kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 7. desember 2021.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse