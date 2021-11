annonse

Det digitale møtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping er i gang.

– Vårt ansvar som ledere for Kina og USA er å sikre at konkurransen mellom våre land ikke dreier over i konflikt, verken med eller uten hensikt, i stedet for ukomplisert og ærlig konkurranse, sa Biden da møtet startet.

Biden sier han ønsker å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger.

Xi på sin side ser lysere på fremtiden med Biden som president i USA.

– Kina og USA må øke kommunikasjonen og samarbeidet, sa Xi på starten av møtet. Den kinesiske presidenten la til at han var glad for å «se min gamle venn» Biden, og at han er klar til å samarbeide med USAs president.

Videosamtalen startet klokken 1.45 natt til tirsdag norsk tid og er ventet å vare i flere timer.

Den kinesiske lederen presiserte at han er globalist.

– Menneskeheten bor i en global landsby, og landene må møte utfordringer sammen, sa Xi.

