Statsstøttede Minotenk har skrevet 130 sider mellom to permer og gitt det navnet «Håndbok om rasisme».

Resett skrev i juni at elevene skal oppdras til at de hvite er den store stygge ulven og alle andre fromme lam. De hvite som påstår at de ikke er rasister, forstår det egentlig ikke selv – fordi de er hvite.

Boken skal gis bort og er utarbeidet med tanke på undervisningsformål, slik at skolebarn skal bli oppgradert til den nyeste versjonen av antirasisme. Det har kommet mye nytt fra USA i kjølvannet av Black Lives Matter (BLM) og det er viktig å få inn i skoleverket. Minotenk ledes av konvertitt Linda Noor. Prosjektet har inkludert en rekke mennesker som har levert inn sitt, og det hele er finansiert av Fritt Ord og Barne- og familiedirektoratet (Bufdir). Minotenk mottar fra før av fire millioner kroner hvert år av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Resett støttes nå av professor emeritus ved OsloMet, Kaare Skagen. Han skriver i Aftenposten at det er uklokt å innføre en ideologi som er lånt fra USA.

– Håndbokens hovedkilde til begreper og tenkning om raser, rasisme og antirasisme er såkalt kritisk raseteori som er utviklet av amerikanske akademikere, sier Skagen, og begrunner:

– Der hvor denne boken tråkker helt feil og blir uegnet for bruk i skolen, er når begreper og teoribiter fra amerikansk raseteori blir forsøkt oversatt inn i norsk historie, kultur og språk.

Skagen skriver at redaktørene Tony Sandset og Lisa Esohel Knudsen ønsker å vise at «Det norske samfunnet er blitt formet av de samme historiske prosessene som la grunnlaget for kolonialismen, nazismen og kolonialistiske overgrep». Men professoren sier at Norge var umyndiggjort som nasjon og ikke hadde noen politisk innflytelse på dansk-norsk slavehandel.

Professoren belyser også at boken kun omtaler europeisk slavehandel, men ikke annen slavehandel. Han understreker også at slaveeiere historisk har hatt alle hudfarger: hvit, brun, svart og rød.

– Slavehandlere og slaveeiere har også vært «melaninrike», som er det begrepet håndboken bruker på alle raser og befolkninger unntatt «hvite».

Skagen sier videre at boken gir inntrykk av at «hvite» er rasister og at snakk om «hvithetsnormer» i skolen kan bety at noen norske barn og ungdommer opplever at rasismemerkelappen blir klistret på dem personlig.

Lisa Esohel Knudsen er rådgiver i Minotenk.

Det er en tenketank ledet av konvertitten Linda Noor. Den ble etablert i 2010 av venstrepolitiker Abid Raja, og får 4 millioner kroner i statsstøtte.

Knudsen har studert sosiologi og sammenliknende politikk. Hun mener det fortsatt er mange som ikke forstår nøkkelbegrepene i rasismekampen, og at mye av debatten preges av motstand.

–⁠ Vi prøver ikke å kneble ytringsfriheten, vi vil bare løfte sakene som er viktige for oss. Jeg bruker mye tid på å forsvare antirasisme, det er litt rart, jeg vil heller bruke tid på å faktisk gjøre antirasistisk arbeid, sier Lisa Esohel Knudsen til Universitas.

Lisa Esohel Knudsen har skrevet kapittelet «Norges rasistiske historie» i boken og holder foredrag om rasisme på skoler. Hun forteller barn at Norge har en mørk historie med rasisme og diskriminering. Det norske samfunnet har blitt formet av de samme historiske prosessene som la grunnlaget for kolonialismen, nazismen og nasjonalistiske overgrep.

– Rasisme er et strukturelt fenomen som systematisk jobber for å opprettholde en rekke privilegier for hvite. En gjennomgående norm om hvithet – at hvite er siviliserte, sofistikerte og dannede, mens rasifiserte representerer det motsatte, skriver rådgiver Knudsen i Dagbladet.

«Håndbok mot rasisme« forteller at hvite privilegier ikke betyr å være rik, men at de hvite får fordeler og har det lettere på grunn av sin hudfarge. Lys hud regnes som det normale eller vanlige, og er det som alt annet måles mot.

