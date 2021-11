annonse

Migranter stoppes ved Europas murer. Vi vil ikke slippe dem inn.

– Det kan være krevende å betrakte verdens ondskap fra et av de fredeligste stedene på jorda. Ikke fysisk eller økonomisk, men mentalt. For idet det afghanske samfunnet kollapser, manes igjen bildene av en uønsket flyktningestrøm fram på våre netthinner, skriver Arne O. Holm i Utrop, og stiller et spørsmål:

– Hvordan er det mulig å bo i samme land, et land som sammen med sine allierte har bombet og kriget det afghanske folk i knestående, å ha et så diametralt motsatt syn på krigens elendighet dersom den også skulle banke på ei norsk grense?

Arne O. Holm er redaktør for High North News, han har tidligere jobbet i Dagbladet og NRK Brennpunkt. Han skriver at før flyktningene kommer så langt at de eventuelt blir avvist på grensa til Norge, skal de komme seg over eller under murveggene som er satt opp som skjold mot verdens nød lenger sør i Europa. Vi snakker om piggtråd og murvegger som strekker seg flere mil langs Europas yttergrense. Fysiske hindre som strekker seg mot himmelen som var de monument over vestens fullstendige nederlag i møte med nød og elendighet.

– For igjen er Sylvi Listhaug, hun var innvandrings- og integreringsminister under den forrige flyktningestrømmen, på banen med sine skremmebilder. Og hun er ikke alene, skriver han, og sier at det var bedre før:

– Nå finnes det heller ikke lenger en Angela Merkel, den tyske forbundskansleren som midt i forrige flyktningestrøm var modig nok til å uttale de forløsende og forsonende ordene «Wir schaffen das», da hun oppfordret sine egne innbyggere til å ta imot en million flyktninger.

Holm avslutter med å si at han kjenner at den grønne grenen han sitter på gynger. Men det er fortsatt håp om at den ikke knekker.

