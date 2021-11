annonse

annonse

Etter to uker med intense forhandlinger på klimatoppmøtet i Glasgow, ble det en avtale.

– Det er ikke formuleringene i klimaavtalen som berger kloden, men arbeidet som blir gjort i det daglige, av politikere, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner, skriver Sunnmørsposten i en leder, og mener at flere må forstå at vi er i en krise:

– Selv om det er tatt viktige skritt framover i Glasgow, står verden fremdeles på randen av klimakatastrofe.

annonse

De sier det er nødvendig at alle land skjerper sine frivillige nasjonale klimamål, og hever ambisjonene før neste års klimatoppmøte. Jobben med å oppfylle Glasgow-avtalen starter nå, og den involverer oss alle sammen.

Les også: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen (+)



– Toppmøtet er likevel viktig fordi det staker ut en kurs, får land til å samarbeide om felles mål, og får flere til å innse alvoret i situasjonen.

annonse

Sunnmørsposten mener avtalen er et steg i rett retning, selv om den ikke er perfekt. De skriver at det skapte frustrasjon hos mange at India og Kina ikke ville slutte med kull og fossil energi. Men de fikk til i avtalen at man skal redusere bruken av kull, og det er første gang etter bare 26 klimamøter. Sunnmørsposten er også fornøyde med at rike land blir oppfordret til å doble bidragene til fattige land.

Norge har også hatt en sentral rolle i forhandlingene om nye regler for kvotehandel, skriver avisen. De sier at det er gledelig at det har blitt oppnådd så mye enighet. Klimamøte nummer 26 har nå innført regler som sikrer at kvoter ikke blir regnet to ganger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474