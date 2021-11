annonse

annonse

Fra årsskiftet innfører nettselskapene nye priser for nettleie som skal motivere oss kunder til å jevne ut strømforbruket.

Bare hør hvordan det blir: Den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk avgjør hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. Prisene kan variere fra nettselskap til nettselskap, men modellen blir trolig nokså lik. Kapasitetstrinnet bestemmes av hvor mye strøm du brukte samtidig på det meste forrige måned. I tillegg må du betale for hvor mange kilowattimer du bruker, kapasitetsledd og et energiledd, der kapasitetsleddet har ulike trinn.

Jeg tenker at den satt, folkens. Dette er i god gammel tradisjon fra kraftbransjen når de informerer sine kunder, da er det om å gjøre det så vanskelig og diffust som mulig.

annonse

Mange nordmenn forstår ikke strømregningen sin i dag, og har ingen anelse om hva neste strømregning kommer på, samtidig oppgir en av tre at nettopp strømregningen er blitt en betydelig utgift.

Den norske befolkningen må være verdens mest tålmodigste og sidrumpede folkeslag som aksepterer at myndigheter til de grader herser med dem med begrunnelser som er vanskelig og uforståelig for en livsviktig ressurs som strøm.

Høye strømpriser skal visstnok gjøre det fristende å bruke strøm når den er billigst, oftest på natten sies det. Det kan bli både dyrt og farlig advares det imot.

annonse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører statistikk over branner og branntilløp i bygg som har startet i vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin. Det viser at det i 2019 startet 42 branner eller branntilløp i vaskemaskin, 32 i oppvaskmaskin og 30 i tørketrommel. Undersøkelsen viser at halvparten i aldersgruppen 30-49 år daglig eller ukentlig bruker vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natta. I en hektisk hverdag kan mange tenke at vasking av klær, kopper og tallerkener på kveldstid og natta er løsningen for å få tiden til å strekke til. Selv om det kan være praktisk, kan det også være farlig, og vi fraråder det på det sterkeste, sier DSB.

Brannvesenet kommer også med en kraftig advarsel mot å sette på oppvaskmaskinen eller tørketrommelen når man sover eller ikke er hjemme.

Denne nye nettleien kommer best ut for dem som har smarthus som kan overvåke og planlegge sitt strømforbruk. Ikke sikkert at en million pensjonister, småbarnsfamilier og «de som sitter ved enden av bordet» som Arbeiderpartiet liker å kalle disse, også kalt «vanlige folk» har disse løsningene, de kan fort gå på noen overraskende smeller når strømregningene over nyåret kommer. Det er ikke mange som har smarthus med de siste i duppedingser som kan programmeres til dette formålet.

Vi betaler mer enn 17 milliarder kroner i året i nettleie. Om dette ble brukt til å vedlikeholde og bygge ut nettet skal være usagt, men jeg har mine tvil. Kanskje blir mye av pengene brukt til dyre utenlandskabler som til alt overmål er med å drive strømprisene i været. Hadde politikerne hatt litt ben i nesen, så kunne vi fremdeles hatt rimelig strøm og nettleie i landet vårt. Men i disse tider er våre myndigheter langt mer opptatt av å imøtekomme allslags krav og behov fra kraftbransjen og omverden enn å ivareta behovene til landets egen befolkning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474