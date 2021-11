annonse

Det var 22. juli i år at et nært familiemedlem av mannen ble oppsøkt av to tjenestemenn PST på en adresse han aldri hadde bodd. Han følte seg trakassert og mistenkeliggjort.

PST har heller ikke kontaktet ham for et møte i ettertid.

Like i forkant av 22. juli hadde fire menn blitt pågrepet for ulovlig våpenbesittelse for å ha oppbevart store mengder gamle våpen, mange av dem fra krigens dager. Det er uklart i hvilken grad våpnene var funksjonsdyktige. PST bekreftet at de var involvert i etterforskningen.

NRK skrev videre at «saken som nå rulles opp skal være knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen. Ifølge politiet kan saken kobles til høyreradikale grupperinger.»

Et par dager etter nyheten om pågripelsene rapporterte i NRKat «Etterforsker over hele landet etter våpenbeslag hos høyreekstremt miljø.»

I ingressen sto følgende: «Etter pågripelsen av fire menn, som alle knyttes til et høyreekstremt miljø, har politiet fått opplysninger om interessante personer over hele landet.»

Flere politidistrikt skal ha blitt varslet om personer bosatt i deres område skrev NRK i artikkelen fra 22. juli.

En av dem som ble oppsøkt av PST tok kontakt med Resett. Han var opprørt over måten det ble gjort på.

Den 22. juli troppet politiet opp hos to ulike, nære familiemedlemmer av ham og sa at de ønsket å snakke med slektningen.

– De hadde åpenbart telefonnummeret mitt, men likevel dukker de opp uanmeldt, fortalte han til Resett.

Han mente familiemedlemmene reagerte på besøket fra PST og lurte på hva mannen egentlig drev med siden han ble oppsøkt på deres adresser.

Han tok selv kontakt med det lokale politikammeret da han hørte fra familiemedlemmene at politiet lette etter ham, men politiet kunne ikke gi ham noen svar.

– Dagen etter ble jeg ringt av en fra PST som sa at det var en feiltakelse at tjenestemennene lokalt hadde tatt kontakt på den måten.

Mannen fortalte Resett at han tilbød seg å snakke med PST direkte. De avtalte et møte. Men noen dager senere fikk han SMS fra PST som sa at «møtet vårt må utsettes da det har dukket opp andre ting som har pri».

Mannen hadde allerede fortalt PST at han skulle til utlandet og bli borte i flere måneder.

– Det var altså ikke viktigere å få tak i meg enn at de nå lar det ligge i flere måneder. Hvordan kan det forstås når de altså oppsøker familien min uanmeldt 22. juli og leter etter meg? sa han til Resett i sommer.

– Anmeldte

Mannen følte seg trakassart og anmeldte til Spesialenheten for politisaker to navngitte tjenestemenn ved PST for tjenestefeil og hensynløs atferd. Vedkommende mente familien trodde han skulle pågripes for terrorvirksomhet når PST kom slik uanmeldt.

Til Resett sa kommunikasjonssjef i PST Trond Hugubakken at de ikke ville kommentere enkeltsaker, men uttalte seg på generelt grunnlag om oppsøkende virkesomhet.

– PSTs primære oppgave er å forebygge alvorlig kriminalitet. I dette arbeidet er èn av en rekke metoder å ha samtaler med personer som kan utgjøre en bekymring. Planleggingen av slike samtaler skjer på bakgrunn av de individuelle faktorene knyttet til hver enkelt sak. Hensikten med samtalene er ofte å avklare om det er grunnlag for bekymring eller ikke, avslutter Hugubakken.

Henlegges

Den 27. oktober fikk mannen svar fra Spesialenheten for politisaker. De skriver at de ikke finner «rimelig grunn til å starte etterforskning da det ut fra anmeldelsen ikke er sannsynlig at ansatte i PST har opptrådt straffbart.»

Videre begrunner de henleggelsen på denne måten:

«At tjenestepersoner ønsker å snakke med en person og derfor oppsøker en adresse hvor det antas at vedkommende har tilhold kan ikke utgjøre en straffbar tjenestefeil etter straffeloven § 171 og 172, og heller ikke hensynsløs atferd etter straffeloven § 266. Opptredenen til tjenestepersonene slik denne er beskrevet i anmeldelsen, faller innenfor den alminnelige handlefriheten for både politiet og andre.»

Spesialenheten ser ikke PSTs egen avlysning av et møte med mannen har noen vekt:

«At en senere avtale er blitt avlyst kan ikke ha noen betydning for vurderingen. Likeledes kan det heller ikke ha betydning hva NN sine familiemedlemmer måtte spekulere i at kunne være årsaken til at politiet forsøkte å ta kontakt med NN.»

Klager på henleggelsen

Mannen er ikke fornøyd med Spesialenhetens avgjørelse og har allerede sendt en klage hvor han blant annet skriver:

Jeg vil hevde at det ikke forelå noen grunn til å tro at jeg hadde tilhold på den omtalte adressen, da jeg aldri har overnattet der, ei eller har noen tilknytning til den adressen utover at min (….) bodde der.

Om PSTs formål virkelig var å komme i kontakt med meg, heller enn å trakassere min familie, er det mye mer plausibelt at de hadde ringt meg på mitt mobil telefonnummer, som på det tidspunktet var kjent av PST.

At avtalen om å ha en samtale med PST senere ble avlyst av PST underbygger nettopp at det ikke var et reelt grunnlag for å oppsøke mine familiemedlemmer i søken etter meg for å gjennomføre en “bekymringssamtale”.

Å tro at PST ikke var klar over den symboltunge datoen de valgte å “lete” etter meg, er grenseløst naivt eller uredelig.

– Sjikane

Mannen har ikke tenkt til å la saken ligge. Til Resett sier han at om Spesialenheten ikke omgjør sitt vedtak går klagen automatisk til Riksadvokaten.

– Om de ikke tar action vil jeg klage PST inn for EOS-utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene. Om de ikke kritisere PST er neste steg å klage til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Er du overrasket over avgjørelsen fra Spesialenheten?

– Jeg glad for at det ikke er noen uenighet om de faktiske forhold, men jeg er overrasket over at Spesialenheten har henlagt saken uten å kalle meg inn til avhør. De skriver i sin begrunnelse at politet hadde grunn til å tro at jeg “hadde tilhold” på et familiemedlems adresse, det stemmer ikke, noe jeg lett kunne ha underbygget om de faktisk hadde gjennomført en etterforskning.

– Jeg opplever også at Spesialenheten ikke tar tak i at politiet kom på 10 års markeringen til 22. juli, at de ikke anerkjenner at det var en symboltung dag finner jeg bemerkelsesverdig.

– Ser du på det som bevisst trakassering fra PST?



– Ja, om du skal ha tak i noen så ringer du dem, du kjører ikke rundt til familien deres. Denne saken har endret mitt syn på norsk politi og PST. Jeg har alltid vært positiv til politiet og PST men nå lar jeg ikke en eneste anledning gå fra meg uten å fortelle venner og bekjent at de ikke må snakke med politiet uten advokat og at de bør betrakte PST som en del av det politisk korrekte undertrykkelsesapparat som man ikke under noen omstendighet bør snakke med.

– Hvordan er forholdet til din familie nå?

– Betydelig dårligere enn før PST-sjikanen.

– Har PST kontaktet deg igjen?



– Nei, jeg er åpenbart ikke en prioritet, svarer mannen, som ønsker å være anonym.

