Jan Helge Andersen skal under politiavhør ha åpnet for at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia-saken, men at han ikke kan huske det.

Dette rapporterer Fædrelandsvennen. Andersen skal ha åpnet for denne muligheten i politiavhør i oktober, etter at det ble klart at nye DNA-analyser ikke stemmer overens med hans forklaring om ugjerningene.

Andersen har nektet for å ha utført overgrepene alene. På spørsmål om han kan ha forgrepet seg på begge ofrene, svarer han at han kun husker å ha forgrepet seg på en av de to jentene, stadig ifølge Fædrelandsvennen.

I avhørene sier han flere ganger at han i så fall «må ha hatt blackout» hvis dette stemmer, melder avisen.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, sier til avisen at han ikke kan kommentere opplysningene fra avhøret eller utviklingen i saken de siste dagene.