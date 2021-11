annonse

Under Norges Idrettsforbunds «åpen time» i dag ble det klart at Mina Gerhardsen skal lede et utvalg som skal utrede mulighetene for at Norge på nytt skal arrangere OL.

Med seg i sonderingsutvalget får Gerhardsen blant annet med seg idrettsutøverne Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Aksel Lund Svindal og Lena Schrøder. Sistnevnte deltar for den paralympiske biten.

I tillegg til representantene for idrettsutøverne har Marco Elsafadi (idrettsstyret), Mona Adolfsen (Norges Skøyteforbund), Arne Horten (Norges Skiskytterforbund), Anne Farseth (Norges Friidrettsforbund) og Stein Bø-Mørland (Agder idrettskrets) fått plass i utvalget som skal utarbeide forslag som skal ta stilling til hvorvidt og eventuelt når det kan være aktuelt for Norge å arrangere Olympiske leker igjen.

– Vi er glade for å ha fått dette kompetente utvalget på plass, og i Mina Gerhardsen har vi en dyktig utvalgsleder som kjenner idretten godt. Nå skal dette utvalget jobbe grundig det neste halve året og levere sin rapport til idrettsstyret, sier idrettspresident Berit Kjøll.

