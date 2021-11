annonse

Det blir interessant å se hvordan dette ender. Stortingspresident Eva Kristin Hansen mobiliserer alt hun har for å overleve. Mon tro om det er et kommunikasjonsbyrå i bakgrunnen. Kanskje First House?

Hansen har fått gratis pendlerbolig av Stortinget (skattebetalerne) frem til 2017, selv om hun eide bolig med sin nye mann i Ski, 29 km unna (grensen er 40 km for å kunne få pendlerbolig). Hun var folkeregistrert på en hybel eid av kollega Trond Giske i Trondheim. Dette ble gjort kjent av Adresseavisen på tirsdag.

Saker om misbruk av pendlerboliger har vært mange de siste måneder. Kjell Ingolf Ropstad måtte gå som minister og partileder i skam etter å ha vært registrert på gutterommet hos foreldrene i ti år mens han eide bolig på Lillestrøm. Som nyvalgt stortingspresident lovte Hansen å rydde opp.

Hun har ikke forttalt noen, inkludert i eget parti, om at hun hadde en tvilsom disposisjon selv.

I et intervju med NRK gjør Eva Kristin Hansen et heroisk forsøk på å få sympati. Stakkars henne. Hun har bare misforstått. «Jeg er ingen kjeltring,» sier hun. Hun, kvinnen (48), er et offer.

– Jeg har det ikke noe bra, sier Hansen til NRK.

Og så kommer talepunktene på rekke og rad. Budskapet er: Hun har misforstått. Det har aldri slått henne at reglene tilsa noe annet enn hun gjorde. Hun ble kjempeoverrasket da Adresseavisen tok det opp med henne. Og nå skal hun selvfølgelig rydde opp:

Selve rosinen av forklaringer er denne:

– Når stortingspresidenten misforstår, da tenker jeg at også andre kan misforstå. Det er viktig at vi har klare regler, svarer Hansen.

Altså: Når selv hun, som hun snakker om i tredjeperson, som «stortingspresidenten» kan misforstå, ja, da kan alle gjøre det.

– Jeg er motivert for å rydde opp i et regelverk jeg selv har misforstått, sier Hansen.

– Jeg trodde virkelig ikke at jeg hadde gjort noe galt. Hvis noen tror at Stortingspresidenten har prøvd å lure til seg noe, så syns jeg det er leit. Det har jeg ikke.

Hansen jobb med å forsvare seg selv burde inngå i pensum for alle PR-folk. Ikke innrøm at du visste du gjorde feil. Du hadde aldri intensjon om jukse. Det som er «leit» er at noen tror hun gjorde noe galt. Jeg er den rette til å rydde opp. Ingen grunn til å trekke seg.

Her er mer fra NRKs sak:

– Jeg har sjekket med Stortinget. Jeg trodde ikke jeg hadde brutt noen regler, men de sier at de har en tolkning av regelverket som tilsier at jeg burde ha sagt fra at jeg eide en bolig i Nordre-Follo siden 2014.

Hun sjekket opp saken selv etter at Adresseavisen tok kontakt mandag med flere spørsmål om saken.

– Hvordan kunne disse regelbruddene skje?

– Det skjedde jo fordi jeg ikke visste at det var en tolkning som lå til grunn siden 2009 som jeg ikke kjente til og som aldri har blitt etterspurt. Jeg burde ha spurt selv.

– Hvorfor be om en pendlerbolig i Oslo når du bor i Ski?

– Reglene for pendlerbolig har vært sånn at du skal være folkeregistrert fire mil unna Oslo. Jeg har leid i Trondheim, betalt husleie i Trondheim og vært folkeregistrert der. Da trodde jeg at jeg oppfylte kriteriene. Så sier man nå at hvis man eier innenfor 4-milsgrensa, så burde du kanskje ikke hatt pendlerbolig. Det kunne også blitt vurdert at du skulle hatt det, men mest sannsynlig ikke.

Hansen sier hun har brukt pendlerleiligheten etter sene møter.

– Jeg trodde virkelig ikke at jeg hadde gjort noe galt. Hvis noen tror at Stortingspresidenten har prøvd å lure til seg noe, så syns jeg det er leit. Det har jeg ikke.

Hun har ingen planer om å trekke seg, som noen har ønsket.

– Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet.

– Jeg har lest reglementet, men ikke satt meg inn i tolkningene av de enkelte reglene. Det er der jeg har gjort en feil, sier Hansen til NRK.

Kommentar

Du holder ikke lenge som topp-politiker i AP om du ikke er et råskinn til å kjempe for egne personlige interesser, og attpåtil bli nominert og utpekt som stortingspresident i en alder av 48 år. Eva Kristin Hansen vet også at om hun må trekke seg, er hennes videre vei opp i systemet over. Da er det bare nedturen igjen, og en trolig sorti fra Aps valglister i 2025. Så hun kjemper og klamrer seg til presidentrollen, alt hun kan.

Det finnes noen halmstrå rundt samlivsbrudd og muligens en del faktiske opphold på hybelen til Giske som kan skille denne saken fra det som felte Ropstad. Men det står ikke til troende at ikke Hansen har gått rundt og vært nervøs i mange måneder etter at Aftenposten begynte å skrive om disse pendlersakene. Hun visste selvfølgelig at denne saken luktet vondt hvis den først slapp ut. Det er derfor liten tvil om at folk i Ap, som nominerte henne til posten som stortingspresident, vil føle seg lurt over at hun ikke fortalte at det var et skranglende skjelett i skapet.

Det skal en god del til om Eva Kristin Hansen overlever som stortingspresident. Folk flest vil tenke at hun tusket til seg noe hun ikke hadde krav på. Det var i Ski med ny mann hun faktisk bodde, ikke i Trondheim. Med mindre Hansen klarer å fremstille seg som et offer, og hun har mektige venner i Ap, må hun nok gå av om noen dager. Hun visste hva hun gjorde, og at det var feil.

De ser ikke bra ut og folk og mediene lukter blod.

Men en bitte liten mulighet til å klamre seg fast tror jeg hun har. Intervjuet med NRK var et mesterlig stykke PR-arbeid, hvis det da ikke blir gjennomskuet for den totale mangelen på beklagelse som det var. Mye vil nok avhenge av hennes posisjon innad i Ap, hvem hun er alliert med og om hun har noen mektige fiender der. Og så lurer alle på hvem som tipset Adresseavisen om leieforholdet til Giske.

For et tips har kommet. Fra noen som visste, og som ikke ville Eva Kristin Hansen noe godt.

