annonse

annonse

I forrige uke var det for første gang på halvannen måned en nedgang i vannstanden i de norske vannmagasinene.

Vannmagasinene fylles ikke lenger opp. Vanligvis ville de vært mer enn 80 prosent fulle på denne tiden av året, men I forrige uke falt vannstanden fra 72,2 til 71,4 prosent.

I tillegg til dette har strømeksporten økt med 60 prosent. Dette inkludert høy eksport til Danmark og eksport via den nye kabelen til Tyskland. Årsaken til de lave lagrene skyldes en kombinasjon av lite vind og den anstrengte gassituasjonen i Europa.

annonse

Statnett har fått rekordhøye inntekter på utenlandskablene i år og summen bikker snart tre milliarder kroner. Ifølge Statsnett-sjef Hilde Tonne vil disse pengene bidra til å holde Statsnett andel av nettleien noe lavere enn den ellers ville ha vært.

Store prisforskjeller mellom Norge og andre land

– Dette er gode inntekter som bidrar til de betydelige investeringene vi er i gang med for å sikre strøm nok i det grønne skiftet. Det er med på å gjøre at vi kan holde Statnetts del av nettleien lavere enn den var i 2020, midt i en periode med massiv utbygging av strømnettet nasjonalt og internasjonalt, sier konsernsjef Hilde Tonne i en pressemelding.

De rekordhøye flaskehalsinntektene skyldes store prisforskjeller mellom Norge og andre land, og ble i dag presentert på Statnetts Høstkonferanse. Ved siden av inntektene fra internasjonale forbindelser er slike inntekter fra innenlandsk nett ca. 1 milliard kroner hittil i år.

annonse

Handelsinntektene gir redusert nettleie

Det siste året har Statnett fått på plass to nye kabler til naboland, NordLink til Tyskland og North Sea Link til England. Inntektene fra mellomlandsforbindelsene kommer uansett hvilken vei strømmen flyter, og selv med høy snittpris i store deler av året har 15% av inntektene på NordLink-kabelen kommet ved import fra Tyskland i perioder med høy kraftproduksjon og lave priser på tysk side.

Til tross for at dette er store investeringer har handelsinntektene fra forbindelsene til utlandet fortsatt vært høyere enn kostnadene, og overskuddet har samlet sett gitt en reduksjon i nettleien på 0,5-1 øre/kWh de siste to årene. Statnetts andel av nettleien for 2022 ligger på rundt 5 øre/kWh for vanlige forbrukere, skriver Statsnett i en pressemelding i dag.

– Det er godt å se at inntektene fra mellomlandsforbindelsene våre er såpass store og at kablene vi har bygget til to nye land hittil viser lønnsomhet. Disse inntektene er viktige når vi skal investere 60-100 milliarder kroner i nett for å understøtte det grønne taktskiftet, konkluderer Statsnetts konsernsjef.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474