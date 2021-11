annonse

annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug mener stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) på eget initiativ bør vurdere sin stilling.

– Hun bør vurdere sin stilling. Og vi ønsker at hun kommer til Stortinget og redegjør for saken, sier Listhaug til NTB.

Det var Adresseavisen som skrev om at Hansen kan ha brutt reglene om pendlerbolig.

annonse

Listhaug vil imidlertid ikke kreve Hansens umiddelbare avgang.

– I første omgang nå mener vi at hun på eget initiativ bør vurdere sin stilling, og så bør hun komme til Stortinget og redegjøre.

Hansen beklager det hun beskriver som en misforståelse.

annonse

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev hun.

Stortingspresidenten sa i oktober at det nå er viktig å gjenreise tilliten til stortingspolitikere i folket.

– Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun.

Så var hun altså selv en av de som har innrømmet at hun er blant politikerne som ikke har fulgt reglene for pendlerboliger.

– Hun har vel ikke gjort noe mer galt enn andre, men hun sitter i landets nest høyeste verv. Den som sitter der, må ta ekstra mye ansvar og vise at nå skal vi ha slutt på den lettvinte misforståelseskulturen med privilegier på Stortinget. Hun bør vise det med å trekke seg, sier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NRK.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt krever en grundig forklaring av Hansen.

– Det er stortingspresidenten som skal rydde opp nå på vegne av ganske mange representanter som har misforstått, inkludert seg selv, og da trenger vi å vite hvordan stortingspresidenten har agert i denne situasjonen. Det er forskjell på om det er en aktiv tilpasning eller en ren misforståelse. Det vet vi ikke nå, sier hun.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre opplyser til Dagbladet via sin pressekontakt at han ble kjent med saken tirsdag. Han har ingen kommentar utover å vise til Eva Kristin Hansens egen uttalelse og beklagelse.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474