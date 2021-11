annonse

I forrige uke oppfordret Storbritannias helseminister Sajid Javid britene til å ta en tredje vaksinedose for å redde julefeiringen. I en pressekonferanse fra Downing Street på mandag kunne Boris Johnson også avsløre at de planlegger å inkludere den tredje dosen i landets vaksinepass.

«Johnson legger med dette opp til at britene snart vil trenge tre vaksinedoser for å bli ansett som fullvaksinerte når de skal til utlandet eller vurderes i forhold til karantene,» skriver Sky News.

Under pressekonferansen advarte Johnson om at «mørke skyer samler seg over kontinentet» med en «ny bølge» av Covid-tilfeller som sveiper vestover og får noen land til å gjeninnføre koronatiltak.

– Med en boosterdose vil britene finne livet enklere på alle vis, også ved utenlandsreiser, sa Johnson.

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med at det britiske boosterprogrammet ble utvidet til å inkludere en tredje dose til alle over 40 år og en andre Pfizer dose til landets 16- og 17-åringer. 12,6 millioner briter i ulike risikogrupper har allerede fått en tredje vaksinedose. De som nå tilbys boosterdose er øvrige over 40 år som fikk sin andre dose for minst 6 måneder siden.

På pressekonferansen fortalte professor Wei Shen Lim, leder av vaksinegruppen i den britiske ekspertkomiteen (JVCI), at det også kan bli aktuelt å anbefale boosterdoser til alle voksne under 40 år.

JVCI har anbefalt å kun bruke vaksinene fra Pfizer og Moderna i boosterprogrammet, og Boris Johnson uttalte at de med dette regner med å få effektiviteten til vaksinene over 90% igjen.

