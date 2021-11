annonse

USA frykter det verste og sender derfor spydspiss-teknologien innen missilforsvar, Iron Dome, til Stillehavsregionen.

Informasjonen kommer frem i en rapport nylig utgikk av Det amerikanske forsvarsdepartementet titulert «Militære og sikkerhetsutviklinger som involverer Folkerepublikken Kina» (Military and Security Developments involving the People’s Republic of China).

Rapporten konkluderer med at Folkets frigjøringsarmé (PLA) besitter mellomdistanse ballistiske missiler og landangrepscruisemissiler (LACM), som er i stand til å treffe amerikanske baser i Japan og militære installasjoner på den strategisk viktige amerikanske øya Guam i det vestlige Stillehavet.

Et angrep mot Japan eller Guam kan også komme fra havet, som ytterligere forsterker sårbarheten til amerikanske militære installasjoner på disse stedene, gitt det brede spekteret av geografiske områder som et overflateskip kan skyte fra.

«LACM-er kan sannsynligvis også utplasseres på overflateplattformer som Renhai-klassen av guidede missilkryssere,» heter det i rapporten.

Rapporten fastslår også at Japan og Guam kan være sårbare for angrep fra luften. Kinas Xian H-6K bombefly, som utfører regelmessige patruljer i det vestlige Stillehavet, utgjør helt klart en trussel mot Guam.

«PLA investerer i rekognoserings-, overvåkings-, kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer på strategiske, operasjonelle og taktiske nivåer … for sine angrepsplattformer,» heter det i rapporten.

Achilles hæl?

Innsatsene er høye når det kommer til en slik type risiko, gitt hvor viktig militærutstyret som opererer fra Guam er for det amerikanske militæret. Denne utstyrslisten inkluderer overvåkingsdroner, jagerfly og bombefly, som vil være avgjørende for enhver form for militær konfrontasjon i Stillehavsregionen.

Et amerikansk-ledet defensivt motangrep kan potensielt nesten bli helt nøytralisert av et kinesisk forebyggende angrep. Japan har for eksempel gått til innkjøp av F-35 jagerfly for flere milliarder dollar, som vil raskt vil være ubrukelige hvis de blir tatt ut mens de står på bakken av kinesiske missiler.

Rakettforsvar

Disse latente sårbarhetene har gjort at det amerikanske forsvarsdepartementet har utplassert en rekke rakettforsvarsteknologier i Stillehavsregionen, inkludert Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Den amerikanske hæren har også sendt spydspissteknologien Iron Dome til Guam, som er ansett som banebryterne innen missilforsvarsteknologi, og som også brukes av Israel. Det første Iron Dome-systemet ble operativt i september i år, og et nytt er beregnet til å ankomme Guam i desember, ifølge en talsperson for US Army.

